美於巴林設聯合防空指揮所 強化區域安全

記者賴韋廷／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）1日在巴林的拉斯阿勒巴爾營區（Ras Al Bar camp）設立雙邊聯合防空指揮所，共同強化巴林的防空能力，提升對伊朗的嚇阻能力，同時也增進巴林美國海軍基地的防衛效能。

美國《星條旗報》報導，美軍中央司令部司令古柏上將與巴林武裝部隊副司令兼首相的薩爾曼王儲，共同出席聯合防空指揮所開幕剪綵儀式。中央司令部指出，新指揮所將作為雙方「整合防空規劃、協調與作戰的樞紐」，並由美巴兩國部隊共同進駐，加強針對伊朗無人機及飛彈威脅的防衛能力。

廣告 廣告

報導指出，巴林是美國海軍在中東地區的最大基地所在地，同時美國海軍中央司令部與第五艦隊指揮部也都位於巴林，戰略地位重要。今年6月以色列與伊朗爆發衝突期間，伊朗針對卡達的美軍基地發動猛烈空襲的同時，也一度觸發巴林的空襲警報，凸顯強化巴林防空的迫切性。美國已於11月在卡達烏岱德空軍基地，啟用中東地區首座雙邊聯合防空指揮所。

此外，美國國務院也批准向巴林出售價值4.55億美元（約新臺幣141億元）的F-16戰機相關零部件，以維持其機隊的運作。國務院聲明指出，巴林是「在中東推動政治穩定和經濟進步的重要力量」，將持續推動深化兩國關係，促進中東的區域穩定。