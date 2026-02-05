美施壓國防案 藍營內部聲音鬆動

在野黨聯手在程序委員會10度擋下1.25兆國防特別條例，讓美方出手施壓。國民黨內近日開始有主張進入審查階段的聲音，有人建議提國民黨版特別條例、也有主張總額刪減一定比例，都比審都不審要好。國民黨昨重申，國民黨支持國防預算合理增加，但反對空白支票，呼籲執政黨主動化解僵局。

行政院發言人李慧芝昨呼籲立院在開議之後盡快審議包括115年度中央政府總預算案及國防特別條例相關法案，才可以提升台灣的國防自主能力，也才能夠維護經濟成長的果實。

近期美方開始出手施壓台灣在野黨審查國防預算，國民黨內也開始出現主張應該進入審查階段的聲音。國民黨發言人牛煦庭日前透露，國民黨內部正在研擬自己的版本，基本邏輯會與民眾黨團相似，但在額度與時間設定上會有所差異。

旅美學者翁履中建議國民黨不要再擋特別預算付委，應該讓特別預算進入委員會審查，但是國民黨可以提出自己的版本，提出自己的金額，並對國內發包條件做一些限制，可以達到國民黨訴求，也讓美方確認在野黨也支持軍購就好；現在阻擋特別預算就是民進黨設下的陷阱，不該再跳入。

前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁建議，國民黨也可以對國防特別預算做總量刪減，適度刪減一定比例華府應該是能接受，而國民黨也可以指定被刪減掉的部分作為軍人加薪財源，要求政院編列提升軍人待遇，也可以實現政見。

國民黨表示，把關國防預算的原則不變，支持國防預算合理增加，但反對空白支票；軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。

針對國防預算，白委劉書彬表示，目前民眾黨團版4000億國防特別條例已經付委，且也列在民眾黨團的優先法案當中，就是在替國家預算把關，倘若朝野都認為提升防衛能力這麼重要的話，希望新會期開始之後，趕快逐條審視。