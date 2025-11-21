美施壓烏克蘭接受和平方案 傳威脅切斷情報與軍援

路透社今天(21日)引述2名知情人士報導，華府威脅要切斷與烏克蘭的情報共享和武器供應，以迫使基輔同意美國提議的和平協議框架。

消息人士表示，基輔這次面臨到比前幾次和平談判更大的壓力。美國希望，烏克蘭在27日前同意這項它斡旋的和平協議框架。

其中一位消息人士說：「他們想結束戰爭，而且是由烏克蘭來付出代價。」

一個美國高級軍事官員組成的代表團20日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，討論結束戰爭的和平之路。

美國駐烏克蘭大使和率領代表團的美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)稱這項會晤取得了成功，並表示華府尋求為美烏兩國簽署相關文件擬定「積極的時間表」。