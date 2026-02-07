美施壓軍購案爭議 吳思瑤：台灣在跟時間賽跑

綠委吳思瑤7日陪同台北市議員林亮君前往太平市場掃街，被問及軍購預算卡關，她表示，台灣安全每一天都在跟時間賽跑，台灣不能等。（台北市議員林亮君提供／張珈瑄台北傳真）

美方持續對台施壓軍購案，近期除美國議員關切軍購預算，國防部也透過新聞稿表示美方提供的軍購發價書草案，有效期限僅至3月15日，對此國民黨回應，請美國在台協會台北辦事處處長谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。綠委吳思瑤7日受訪表示，台灣安全每一天都在跟時間賽跑，台灣不能等，國際上俄烏戰爭後，各國都在搶購軍備，台灣好不容易擠入、排入美方軍購期程，為何不把握機會，

吳思瑤今天陪同台北市議員林亮君前往太平市場掃街指出，被問及軍購案卡關，她說，如果這次簽約付款期程台灣沒有履約，國會沒有批准和相關條例預算審查，絕對會讓台灣被迫再走一次程序，拖延會長達1年以上，每一天都在跟時間賽跑，世界各國都急著要跟美國軍購強化國防，為何台灣國會要自阻自斷自己國家安全的軍備建置。

吳思瑤說，這段時間美方也積極遊說，昨天谷立言和台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，都是強化台美合作，不僅是經貿更要再軍事跟國防，看到國民黨重要從政者像盧秀燕、江啟臣都肯定台美在關稅協議簽訂是好成績，她也觀察到國民黨越來越多重要從政者也都體現到台美軍購不能再拖和阻卻，除了美方努力，我們執政團隊也加緊向社會對話、向國會溝通，至於立院，民眾黨已經提出拼裝車打3折的軍購條例，現在國民黨似乎也會跟進自提版本。

吳思瑤呼籲，立院是監督執政，不是自己執政，立院沒有能力和專業及憲法賦權可以編列預算採購武器，這不是立院應當做的事，立院就好好審查預算、監督執政，國民黨的軍購條例她也不敢期待，縱使現在還沒看到版本，但立院就是沒有提出軍購和自行編列預算的憲法賦權，立院不要成為違法院，趕快審查行政院版的軍購條例，趕快就期程向國際社會展現。

