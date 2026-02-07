美施壓軍購案爭議 蔣萬安：立院院要實質審查把關

美方持續對台施壓軍購案，國民黨請美國在台協會台北辦事處處長谷立言如實向美國轉達，不要被民進黨政府誤導；台北市長蔣萬安7日表示，支持厚植國防實力，當然台灣式民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。（張珈瑄攝）

美方持續對台施壓軍購案，近期除美國議員關切軍購預算，國防部也透過新聞稿表示美方提供的軍購發價書草案，有效期限僅至3月15日，對此國民黨回應，請美國在台協會台北辦事處處長谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。 台北市長蔣萬安7日表示，支持厚植國防實力，當然台灣是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。

蔣萬安今天到台北年貨大街後華地（後站商圈、華陰街以及台北地下街）走街，被問及國民黨中央要谷立言回去轉達，對於軍購案的立場，是否會傷害到藍營與美方的關係，還是民進黨政府應該要說清楚軍購案到底要買什麼，蔣萬安強調，之前就有表達過，支持厚植國防實力，當然我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。

