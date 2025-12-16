美旅行禁令名單增列7國 對其他國家實施新限制

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）已簽署公告，旅行禁令名單增列7國並對其他國家實施新限制措施。

白宮指出，美國已對布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國以及獅子山共和國公民實施全面禁止入境，在最初禁止12國公民入境名單中增列上述7國，並表示持有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）核發旅行證件的人士也全面禁止入境美國。

廣告 廣告

綜合法新社與路透社報導，寮國和及獅子山共和國之前僅受到部分入境限制。

根據公告，美國政府「對那些在篩檢、審核及資訊共享方面存在明顯、持續且嚴重缺陷國家的公民擴大並加強入境限制，以保護美國免受國安和公共安全威脅」。

白宮強調，擴大實施的禁令預計明年1月1日生效。

川普還對包含奈及利亞在內的15國實施部分入境限制。

奈及利亞正受到川普密切注意，他11月初在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「如果奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，且很有可能進入這個現已蒙羞的國家，以『荷槍實彈』方式徹底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。」（編譯：洪啓原）1141217