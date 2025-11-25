美日元首通話 旅美教授：川普提醒高市在台灣問題表述「降溫」

在日中緊張關係因台灣議題升溫之際，美國總統川普先後與大陸國家主席習近平以及日本首相高市早苗通電話。旅美教授翁履中分析，美日元首的通話可能是川普對高市的「提醒」，希望東京在台灣問題的表述「降一點溫」，避免衝擊川普想達成的美中「大交易」。

圖為川普10月訪日與高市早苗前往橫須賀基地，登上美軍「喬治華盛頓號」核動力航母。（圖／美聯社）

據日媒報導，高市在受訪時說明，與川普的通話「是稍早應川普總統之請」。高市透露，雙方在通話中確認了日美緊密合作關係，就強化日美同盟、印太地區局勢等議題交換了意見，且川普還說明了近期美中關係的狀況。但高市未進一步透露通話細節，僅稱「這屬於外交上的互動，不方便透露詳細內容」。

對此，翁履中指出，從外交節奏來看，川普在與習近平通話後，立刻要求與高市通話，「這絕對不會是一個普通的『禮貌性電話』，而比較像是一次『補課式溝通』」。翁稱，川普要嘛是明確傳達「美國站在你這邊」，要嘛就是要請高市「不要再衝太快」。

翁表示，如果川、高通話是為了表態挺日，那等於是在習近平剛把台灣與「戰後秩序」綁在一起、對日本畫下紅線之後，川普立刻在日本這側「加碼聲援」，那就是當面打北京的臉。

川普與習近平24日進行通話。（資料照／美聯社）

翁指出，更合理的推測是川普在與習通話後，覺得有必要出手回應北京的不滿，處理日本這個讓情勢升溫的變數。即這通高市口中的「應川普要求」的電話，很可能是美方希望東京在台灣問題的公開表述上「降一點溫」，至少先不要繼續放大「日本會軍事介入台海」訊號，以免美中兩邊同時壓力爆表，衝擊川普想要達成的美中「大交易」。

翁還說，更值得注意的是，如果真是因習近平一通電話，就讓川普轉身去「提醒」高市，這透露出「川習之間的默契與互動，遠不止外界看到的競爭與對立」訊號。翁點出，不要以為美中領導人必然是「你死我活的對手」，實際運作常是「各取所需的交易對手」。

翁提到，高市壓力非常大。一方面，她需維持對國內保守派選民的鷹派形象，展現對中強硬、對台友善姿態；另一方面，她也清楚日本整體安全還是高度仰賴美國，而現在這位美國總統顯然把「美中關係」放在非常關鍵的位置。

翁稱，當川普親自打給高市傳達「美中最新情況」時，那不只是資訊分享更是某種「暗示」。即在川普期待明年4月訪陸的前提下，他不會樂見日本的對中表態，把他與習近平剛談好的那點脆弱穩定感又重新點燃成火線。

