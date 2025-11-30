美日印澳「馬拉巴爾」關島合體 韓潛艦同步加入反潛操演

〔編譯陳成良／綜合報導〕印太地區軍事動態頻繁，關島近期接連舉行多場多國海軍聯合演習。根據美國海軍研究協會新聞(USNI News)報導，由美國、日本、印度與澳洲組成的「四方安全對話」(Quad)，11月中旬在關島周邊海域舉行了第29屆「馬拉巴爾」(Malabar 2025)聯合軍演；與此同時，南韓海軍潛艦也抵達關島，與美軍展開代號「沉默鯊魚」(Silent Shark)的反潛作戰演習。

「馬拉巴爾 2025」演習於11月10日至18日舉行，參演陣容包括日本海上自衛隊直升機護衛艦「日向號」(JS Hyuga)、澳洲皇家海軍巡防艦「巴拉瑞特號」(HMAS Ballarat)、印度海軍巡防艦「薩亞德里號」(INS Sahyadri)，以及美國海軍驅逐艦「費茲傑羅號」(USS Fitzgerald)。

此外，美軍P-8A「海神式」(P-8A Poseidon)與日方P-1海上巡邏機、美軍潛艦及爆炸物處理機動部隊也參與其中。演習內容涵蓋高階戰術機動、反潛作戰、反水面作戰及情資共享；日本海上自衛隊聲明則指出，四國緊密合作對於實現「自由開放的印太地區」至關重要。

除了四國聯演，美韓雙邊的「沉默鯊魚 2025」演習也在關島登場。南韓海軍潛艦「安武號」(ROKS Ahn Mu, SS-085)於11月17日抵達關島，展開為期一個月的潛艦戰訓練。南韓海軍並派出兩架P-3C巡邏機，配合美軍潛艦與P-8A巡邏機進行對抗。

南韓海軍指出，演習旨在透過逼真的反潛訓練強化韓美聯合海上防衛態勢，科目包括潛艦追蹤、攻擊演練以及自由攻防戰(free-range combat)。這顯示美韓同盟在應對水下威脅方面的合作正持續深化。

在關島之外，軍事活動同樣密集。美韓海軍於11月17日至20日在南韓平澤及周邊海域舉行了「海上反特種作戰部隊演習」(MCSOFEX)，美軍出動驅逐艦「杜威號」(USS Dewey)及阿帕契攻擊直升機參與。

日本海上自衛隊也於11月14日在東海與澳洲、加拿大及紐西蘭海軍進行聯合演訓。日本護衛艦「摩耶號」(JS Maya)與盟國艦艇進行戰術運動及海上整補。日方表示，此舉是為了針對北韓相關船隻的非法海上轉運物資行為進行監視，維護以規則為基礎的國際秩序。

