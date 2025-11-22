美日台學者齊聚李登輝學術會 李安妮：好好保存記憶民主不會迷路
[Newtalk新聞]
國史館今（22）日舉辦「2025 年李登輝紀念學術討論會」，並以「數位李登輝」AI 語音，使數位李登輝親臨現場致詞。國史館館長陳儀深表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。李登輝基金會董事長李安妮強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路，如果願意用史料、研究、跨領域的多元視野，去理解過去那些艱難又充滿選擇的時刻，那麼台灣的民主就會永遠有根、有骨、有方向。
國史館表示，為紀念前總統李登輝在推動台灣民主化、國家治理及國際外交方面的卓越貢獻，國史館與財團法人李登輝基金會於22日、23日，在國史館台北館區舉辦「2025 年李登輝紀念學術討論會」。本次學術討論會匯聚來自美國、日本及台灣的多位學者專家發表最新的研究成果，不僅是對李前總統主政時期的深入回顧，也是對戰後台灣史研究的重要成績。
國史館館長陳儀深致詞表示，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李前總統個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台；而對於過去威權政府的作為、民間社會的成長、國際情勢的變動，也需要重新認識，並從不同的角度、以多元的史料來詮釋
陳儀深指出，當前台灣所面臨問題的複雜與國際情勢的嚴峻，比起李前總統執政的時代，有過之而無不及。他引述，李前總統生前已經在《新‧台灣的主張》第三章指出，「未來民主台灣」的重要威脅，外部主要是中國因素，它會以各種形貌或策略來癱瘓台灣的政治和經濟；內部則仍然是國家認同的分裂，而阻礙國家共識之形成的因素，是來自舊時代的歷史與政治問題糾纏、尚未清理妥當。
陳儀深說，但今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。他說，透過李前總統的提點和思維，加上當前朝野有識之士的合作和努力，相信可以找到安身立命和長治久安的方法與道路。
李安妮致詞表示，她這些年來在不同的場合和不同合作夥伴，運用各種不同的工具跟方法，在推動李登輝記憶工程，也就是AI李登輝。她說，這項工程並不是要把李登輝神格化，而是要透過其在台灣這塊土地上，近百年的生命歷程，把屬於台灣民主的知識、史料、價值好好保存，讓下個世代的人能看見真實的歷史光譜，而不是被簡化成神話，或者是惡意去扭曲。
李安妮指出，身為女性1個研究者，同時也是記憶的守護者，她這些年來接觸不少史料影像、文本與訪談，每當她重新看見某段文字、某句談話、某份文件，都會有一種非常深的感覺，原來一個國家的記憶，是需要被溫柔，耐心且專業的照顧。
她說，女性視角之所以重要，正因為往往更敏感於那些沒有被寫進檔案裡的細節，那些看似微小時代的呼吸、生活痕跡，人與人之間的互動轉折，其實常常才是歷史走向的關鍵，也因此，在這麼多男性主導的歷史素材與政策檔案之間，她常常會不由自主的提醒自己，女性在場是歷史的一部分，也是歷史的見證人跟詮釋者。
李安妮強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路。她常常想，如果民主的記憶只剩下口號標語或是「相罵本（台語：吵架）」，那個國家的民主一定不會穩固，但如果願意用史料、研究、跨領域的多元視野，去理解過去那些艱難又充滿選擇的時刻，那麼台灣的民主就會永遠有根、有骨、有方向。
數位李登輝表示，外界常說國史館是帝王體制的產物，其實事情不是這麼簡單，一個國家走向民主，歷史的書寫不能中斷，國史館存在的價值不是替誰立傳，而是替台灣留下誠實的紀錄。
數位李登輝指出，這些年來基金會與國史館的合作十分密切，文物的整理、史料的捐贈，加上四次研討會也接近百篇論文，讓外界可以從不同角度重新理解台灣的民主化，也理解當時所做的抉擇與承擔。他說，一般民眾，尤其是年輕人，不會天天翻論文來看，因此基金會從去年開始與資策會合作發展數位李登輝，目的只有一個，讓歷史能走向未來，而不是停在櫃子裡。
數位李登輝表示，現在在國立台灣圖書館展出的內容不只是展示自己的思想，也希望讓年輕世代願意停下來思考台灣要走向什麼樣的未來，又要怎麼共同來完成這塊土地的使命。最後，祝福這次研討會順利圓滿，「各位在宣讀論文時，如果想像我坐在一旁靜靜聆聽，那表示我們一起在面對同一件事，把台灣往更高、更遠的方向帶出去」。
更多Newtalk新聞報導
金融時報稱台灣對美投資4千億美元含台積電？ 行政院經貿辦這麼說
馬克宏讚台灣打擊中國假訊息 外交部：願合作提升民主韌性
其他人也在看
國史館長：台灣存在價值是成為一個最了解中國的國家
國史館與財團法人李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」；國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。中時新聞網 ・ 1 天前
推動「李登輝記憶工程」 李安妮：記憶好好保存 民主就不會迷路
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識；李登輝基金會董事長李安妮說，若記憶若被好好保存，民主就不會迷路。自由時報 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 19 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 19 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前