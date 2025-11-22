美日台學者齊聚李登輝學術會 李安妮：好好保存記憶民主不會迷路

李登輝基金會董事長李安妮強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路。 圖：高逸帆／攝

國史館今（22）日舉辦「2025 年李登輝紀念學術討論會」，並以「數位李登輝」AI 語音，使數位李登輝親臨現場致詞。國史館館長陳儀深表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。李登輝基金會董事長李安妮強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路，如果願意用史料、研究、跨領域的多元視野，去理解過去那些艱難又充滿選擇的時刻，那麼台灣的民主就會永遠有根、有骨、有方向。

國史館表示，為紀念前總統李登輝在推動台灣民主化、國家治理及國際外交方面的卓越貢獻，國史館與財團法人李登輝基金會於22日、23日，在國史館台北館區舉辦「2025 年李登輝紀念學術討論會」。本次學術討論會匯聚來自美國、日本及台灣的多位學者專家發表最新的研究成果，不僅是對李前總統主政時期的深入回顧，也是對戰後台灣史研究的重要成績。

國史館館長陳儀深表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家。 圖：高逸帆／攝

國史館館長陳儀深致詞表示，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李前總統個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台；而對於過去威權政府的作為、民間社會的成長、國際情勢的變動，也需要重新認識，並從不同的角度、以多元的史料來詮釋

陳儀深指出，當前台灣所面臨問題的複雜與國際情勢的嚴峻，比起李前總統執政的時代，有過之而無不及。他引述，李前總統生前已經在《新‧台灣的主張》第三章指出，「未來民主台灣」的重要威脅，外部主要是中國因素，它會以各種形貌或策略來癱瘓台灣的政治和經濟；內部則仍然是國家認同的分裂，而阻礙國家共識之形成的因素，是來自舊時代的歷史與政治問題糾纏、尚未清理妥當。

陳儀深說，但今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。他說，透過李前總統的提點和思維，加上當前朝野有識之士的合作和努力，相信可以找到安身立命和長治久安的方法與道路。

李登輝基金會董事長李安妮強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路。 圖：高逸帆／攝

李安妮致詞表示，她這些年來在不同的場合和不同合作夥伴，運用各種不同的工具跟方法，在推動李登輝記憶工程，也就是AI李登輝。她說，這項工程並不是要把李登輝神格化，而是要透過其在台灣這塊土地上，近百年的生命歷程，把屬於台灣民主的知識、史料、價值好好保存，讓下個世代的人能看見真實的歷史光譜，而不是被簡化成神話，或者是惡意去扭曲。

李安妮指出，身為女性1個研究者，同時也是記憶的守護者，她這些年來接觸不少史料影像、文本與訪談，每當她重新看見某段文字、某句談話、某份文件，都會有一種非常深的感覺，原來一個國家的記憶，是需要被溫柔，耐心且專業的照顧。

她說，女性視角之所以重要，正因為往往更敏感於那些沒有被寫進檔案裡的細節，那些看似微小時代的呼吸、生活痕跡，人與人之間的互動轉折，其實常常才是歷史走向的關鍵，也因此，在這麼多男性主導的歷史素材與政策檔案之間，她常常會不由自主的提醒自己，女性在場是歷史的一部分，也是歷史的見證人跟詮釋者。

李安妮強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路。她常常想，如果民主的記憶只剩下口號標語或是「相罵本（台語：吵架）」，那個國家的民主一定不會穩固，但如果願意用史料、研究、跨領域的多元視野，去理解過去那些艱難又充滿選擇的時刻，那麼台灣的民主就會永遠有根、有骨、有方向。

數位李登輝表示，一個國家走向民主，歷史的書寫不能中斷。 圖：高逸帆／攝

數位李登輝表示，外界常說國史館是帝王體制的產物，其實事情不是這麼簡單，一個國家走向民主，歷史的書寫不能中斷，國史館存在的價值不是替誰立傳，而是替台灣留下誠實的紀錄。

數位李登輝指出，這些年來基金會與國史館的合作十分密切，文物的整理、史料的捐贈，加上四次研討會也接近百篇論文，讓外界可以從不同角度重新理解台灣的民主化，也理解當時所做的抉擇與承擔。他說，一般民眾，尤其是年輕人，不會天天翻論文來看，因此基金會從去年開始與資策會合作發展數位李登輝，目的只有一個，讓歷史能走向未來，而不是停在櫃子裡。

數位李登輝表示，現在在國立台灣圖書館展出的內容不只是展示自己的思想，也希望讓年輕世代願意停下來思考台灣要走向什麼樣的未來，又要怎麼共同來完成這塊土地的使命。最後，祝福這次研討會順利圓滿，「各位在宣讀論文時，如果想像我坐在一旁靜靜聆聽，那表示我們一起在面對同一件事，把台灣往更高、更遠的方向帶出去」。

