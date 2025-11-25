美日合作提升太空監測能量 應對俄「中」威脅

記者賴名倫／綜合報導

「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）即將於12月迎來成軍1週年；指揮官勞頓上校則公開示警俄「中」太空競爭意圖與日俱增，並重申美日同盟將持續深化合作並提升太空監測能量、加強肆應潛在擴張威脅。

美駐日太空軍日前在橫田基地舉辦活動，並邀請日本航空自衛隊宇宙作戰群幹部參與交流，藉此慶祝單位自2024年12月成軍將屆滿1週年，勞頓上校也接受日本媒體專訪，說明單位使命與未來展望；他坦言，近年各國太空領域活動日益活躍，不僅發射衛星數量大幅成長，尤其俄國與中共更銳意打造攻擊性能力，已對西方國家太空資產構成嚴峻威脅；因此美國也決心與盟邦合作，持續提升監控與防衛能量。

廣告 廣告

勞頓上校也以日本今年2月發射H3運載火箭5號機，將「準天頂衛星系統」6號機部署至地球同步軌道（GEO）為例，指出該衛星配備有美軍託管酬載（hosted payload）感測器，可將監測數據傳送至美太空軍監測網路；並可望在後續任務中繼續採用同等配置，拓展雙邊太空覺知能量。

報導還說，由於美日同盟已於2023年達成共識，將日本太空資產納入《美日安保條約》第5條適用的協防範圍，對此，宇宙作戰群指揮官石井浩之一等空佐（位階同空軍上校）也強調，自衛隊未來將持續精進太空防衛能力，並與美太空軍擴大推動聯合演訓，攜手嚇阻區域對手蠢動。

美國駐日本太空軍證實，日本監測衛星可望搭載美軍感測器，共同提升太空覺知能量。圖為今年2月升空的「準天頂衛星系統」6號機示意圖。（取自三菱電機公司網站）

日本近年衛星發射任務日益蓬勃，可望提升太空覺知能量、監控俄「中」擴張威脅。圖為2月發射升空的H3運載火箭5號機。（達志影像／美聯社資料照片）