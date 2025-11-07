美日合作開採南鳥島稀土！ 估計蘊藏逾1,600萬噸

【緯來新聞網】日本首相高市早苗6日表示，日本將與美國共同研究在太平洋南鳥島附近海域開發稀土。她指出，稀土合作是上週與美國總統川普會晤時的重要議題之一，雙方已簽署確保稀土供應的框架協議。

（圖／美國白宮YT）

南鳥島位於東京東南方約1900公里處，海底約5000至6000公尺深處被發現蘊含豐富稀土泥。根據東京大學研究，該區域深海稀土資源量估計超過1600萬噸。



高市表示，日本計畫明年1月開始在南鳥島周邊海域進行試驗性抽取，評估從深海提升稀土泥的可行性，並將與美方探討具體合作方式。若初期試驗順利，預定於2027年啟動試營運階段，目標每日可回收約350公噸稀土泥。她強調，確保多元稀土來源對日美兩國都具戰略意義，相關專案將成為日本強化海洋與經濟安全的重要一步。



根據歐亞集團（Eurasia Group）資料指出，目前全球稀土開採主要集中於中國，而美國與緬甸的占比則分別約為12％與8％。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

古力娜扎太美也有錯！遭學姐霸凌沒朋友 轉讀貴族學校竟變「弱智」

GD都來按讚！派翠克模仿〈TOO BAD〉3天破百萬點閱