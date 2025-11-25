隨著中日爭端不斷升級，一個普遍被誤解的概念浮上檯面：如果美軍介入台海，因為「美日安保」之故，日本有義務出兵。

日本並沒有條約義務派兵為美軍助攻，而這就是高市早苗輕率操弄「台灣有事」的癥結所在。

美日安保的精神是「保日」，而不是「助美」，如果美國軍事介入與日本無關的糾紛，自衛隊出動協助並沒有法律依據。

舉個例子，如果解放軍直接攻擊關島，日本沒有出兵的理由。同理，只要解放軍不碰日本，美軍介入台海也只是美國的事，沒日本的事，哪怕美國大兵犧牲慘重，日本自衛隊也能按兵不動。

誠然，法理與現實往往是兩回事，但國際糾紛最終還是要站在法理上說事，而這是在戰爭爆發前布局非軍事行動的策略要素。

確實，高市在答詢中有補充說明「如果中國對台灣實施海上封鎖，而介入封鎖的美國軍隊受到武裝攻擊，就可能出現危機」。然而，無論根據美日安保，或日本國內法，這也是錯誤的補充。

若解放軍封鎖台灣，美軍介入並遭到攻擊，只要日本領土沒有受到武裝威脅，東京在法律上就不能行使集體自衛權。

換句話說，根據美日安保條約，美國有義務保衛日本，但日本沒有條約義務在與日本無關的戰爭中出兵支援美國軍隊。

另一個事實是，菲律賓與日本一樣，除非美軍捲入戰爭是為了保護菲律賓，或本土遭到戰爭波及，否則馬尼拉無義務出兵幫助美軍，只能提供後勤與基地支持。小馬可仕也曾說過與高市類似的話，但旋即強調「重點是撤僑與人道救援，而非軍事介入」。

當然，如果美國軍事介入台海，其理由必然是保護日本及菲律賓，但認定權掌握在東京與馬尼拉手裡，日菲都有一定程度置身事外的權利。

這便是為什麼，美國國防部副部長柯伯吉於今年要求日本與澳洲表態，若美方介入台海衝突，盟國將採取何種行動支援美方？這個要求清楚顯示，美國的協防條約並沒有規範盟國「無條件支持美軍作戰」的義務。

如此也能解釋，包含前首相石破茂在內的大咖為何批評高市的輕率發言，因為根據法律與條約，台灣有事，美軍介入，也不關日本的事。歷屆首相都在此一問題上模糊表態，主因就是法律與現實之間有一條鴻溝，即便是政治辭令也得保持模糊，一旦說白了，說破了，日本就自失立場。

簡言之：當自己的安全受到威脅時，就會派遣軍隊；否則，盟軍最多只會提供後勤和基地給美軍，不會上前線。

由此可知，北京的反應為何如此激烈，因為即便高市的意思不是單獨出兵介入台海衝突，卻也擴大了美日安保的「適用場景」。此一舉措若不予以遏制，形同鼓勵菲律賓，澳大利亞，乃至於其他鄰居也如法炮製，對中國進行勒索或消耗。

柯伯吉要求日本就「台灣有事，美軍介入」表態時，東京可是嚅囁以對，不敢表忠。同樣的要求，高市就敢呼應嗎？當然不敢，事實上，連柯伯吉恐怕也不敢再問。主人不敢問，奴才不敢答，這就是美日安保難堪的真相。（作者為專欄作家）