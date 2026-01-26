美日專家拒開刀…加女童上海求醫 花1數目成功保住脾臟

免簽政策下，外國病患紛赴中就醫，掀起「旅遊紅利還是資源掠奪」的爭論。近日，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院為一名患有巨大胰腺實性假乳頭狀瘤罕見疾病的加拿大10歲女童，以一台機器人進行了高難度胰腺腫瘤切除手術，同時保住了女兒的脾臟。而此前，女童父母向美日等多國醫院和專家求助，對方都稱必須切除脾臟。讓同為醫師的女童父親不禁感嘆，在中國無論於設備和理念上都領先全球的醫療技術下，患者不用做痛苦的「選擇題」。

據第一財經報導，在加拿大溫哥華執業20年的華人Kevin醫師夫婦，近期帶10歲的女兒來到上海的瑞金醫院胰腺外科中心求醫，目前孩子已順利康復出院，這項手術花費16萬元（人民幣，下同）。

Kevin表示，女兒最近在一次意外中被診斷出患有巨大胰腺實性假乳頭狀瘤，他和太太帶女兒看遍當地頂尖醫院，還在網上諮詢了美國、日本等多國專家，得到的答案都是「這是一台高難度手術，要完全摘除腫瘤，就要把孩子的脾臟也一起切除」，他接受不了孩子那麼小就少了一個重要的器官，後來經由小紅書上刷到了與女兒病情類似的患者分享，得知在上海的瑞金醫院可在腹腔鏡下進行機器人手術，從而降低手術損傷並增加保存脾臟的可能性。

Kevin迅速通過好大夫平台聯繫到瑞金醫院胰腺外科的手術主刀醫師金佳斌主任，並上傳了加拿大檢查CT掃描文件。金主任確定診斷後迅速制定了在微創腹腔鏡下實施機器人保脾手術方案，並於1月10日為患兒成功完成了手術，術中用純熟的機器人掌控技術將胰腺腫瘤與緊密連接的脾臟血管進行精確剝離，又對細小的脾臟血管分支進行了精密縫合，不但完全摘除了巨大胰腺腫瘤，還成功保全了脾臟。

這讓Kevin對中國的醫療技術大為讚歎。「瑞金醫院胰腺外科的醫療水平確實可以稱之為領先世界，這不只是技術上的領先，而是從醫療理念、儀器技術、管理流程、護理服務等綜合方面的領先」。

「雖然在加拿大，本國人的醫療都是免費的，手術不要錢，但不能只看錢，醫療技術更重要」，Kevin透露，在瑞金醫院胰腺外科國際部住院兩周加上手術的費用以及機器人的開機費總共花費約人民幣16萬元（約2.3萬美元）；「如此高難度的手術保住了孩子的器官，這筆費用對於我們來講是完全能夠接受的」。

金佳斌說，近十年來，他的團隊已經利用手術機器人治療了超過500例實性假乳頭瘤患者。

多位專家表示，中國頂尖三甲醫院除了效率高之外，在心腦血管疾病、肝膽胰腺腫瘤疾病方面的治療水平已經處於全球領先，尤其是針對一些疑難雜症，開拓出獨有的醫療技術方法，吸引了海外患者。

