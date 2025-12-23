美日布局中亞 外交部：有利我推動實質關係

美國與日本近期先後與中亞5國舉行領袖峰會，針對新的情勢發展，外交部今天(23日)表示，樂見美、日與中亞5國關係的提升，因為這有助台灣與之推動實質關係，因此外交部除會持續關注後續外，也將布局我國與中亞5國的經貿文化交流，尤其是AI科技方面的潛在合作機會。

日本首相高市早苗日前與中亞5國在東京舉行領袖峰會，會後發布「東京宣言」，根據nippon.com的報導，「東京宣言」的重點合作領域包括維修運輸路線(物流)、氣候變遷對策、促進人才交流，且為強化供應鏈韌性，雙方同意進行經濟安全保障方面的合作，另將啟動AI合作夥伴關係。

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良表示，中亞5國長期是俄羅斯與中國政經勢力範圍，但我方注意到他們這幾年來也開始加強與其他國家的交往，「試著去多元化合作夥伴」，並積極吸引各方投資來平衡大國在中亞地區的權力關係。

顏嘉良進一步指出，在高市早苗之前，美國總統川普(Donald Trump)11月就先與中亞5國舉行峰會(C5+1)，由於美、日都是我國理念相近夥伴，外交部對相關進展樂觀其成，顏嘉良說：『(原音)我們樂見美、日來加強跟中亞5國的交往還有各項的投資，他們與中亞關係的提升事實上是有利我國推動與中亞的實質關係。我們會持續關注美、日在這個區域的一些發展動態，我們也會持續來布局我國跟中亞5國的經貿投資、文化交流，還有AI科技方面的潛在合作機會。』

中亞5國分別是哈薩克(Kazakhstan)、吉爾吉斯(Kyrgyz)、塔吉克(Tajikistan)、土庫曼(Turkmenistan)、烏茲別克(Uzbekistan)。哈薩克、塔吉克曾在2012年簡化我國國民入境該國的簽證程序，不過，這5國這幾年對台灣並不友好，以今年6月的「第二屆中國-中亞峰會」為例，會後宣言聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部除嚴正駁斥，還呼籲這幾個中亞國家不要一再扈從中國。