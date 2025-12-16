美日想擺脫對大陸稀土依賴 謝寒冰曝10年布局「反效果」

美國國務院11日證實，已與日本、南韓、新加坡、澳洲及以色列簽署《矽土和平宣言》（Pax Silica Declaration），宣示將強化「矽」等關鍵戰略資源供應鏈合作，以因應人工智慧（AI）浪潮，同時反制中國大陸在稀土等關鍵原物料上的控管影響力。對此，資深媒體人謝寒冰表示，早在2010年釣魚台事件後，中國大陸曾對日本實施稀土出口管制，日本甚至為此向世界貿易組織（WTO）提出申訴，但十多年過去，相關目標始終未能真正實現，部分領域反而依賴更深。

美國務院經濟事務次卿海柏格12日與盟邦代表簽署《矽土和平宣言》，藉此確保AI關鍵材料「矽」供應鏈穩定，降低對「中」依賴，並透過建構多層次夥伴關係，整合各方先進科技公司資源，在AI領域締造互利共贏，同時促進國家利益。國務院並表示，AI是未來重要經濟支柱，強調「經濟安全即國家安全，國家安全即經濟安全」理念，而該協議未來也計畫納入更多國家。

謝寒冰15日在中天節目《中天辣晚報》中表示，《矽土和平宣言》「很明顯就是衝著中國大陸來的」，目的在於整合多國力量，有的提供技術、有的提供礦產，嘗試在未來擺脫對中國大陸稀土的依賴。不過，他也直言，參與國家雖然不少，但這樣的合作究竟能做到什麼程度，仍然「非常令人存疑」。

謝寒冰回顧，類似的構想其實並非首次出現。早在2010年釣魚台事件後，中國大陸曾對日本實施稀土出口管制，日本甚至為此向世界貿易組織（WTO）提出申訴，當時美日也高調宣示要降低對中國大陸稀土的依賴，但十多年過去，相關目標始終未能真正實現，部分領域反而依賴更深。

他進一步指出，稀土產業並非單純「有礦就行」，關鍵在於完整的製程與技術體系，而中國大陸正是透過長期投入，自行發展出成熟且完整的技術鏈。美國若要重建同等規模的產業，並非不可能，但勢必得付出大量資金與時間成本，問題在於「美國願不願意？這些盟國願不願意？」

謝寒冰直言，這類結盟在政治宣示上看似聲勢浩大，但最終是否真能達成「去中國化」的戰略目標，仍有極大變數，「說起來很好聽，但最後做不做得到，我非常存疑。」

前立委郭正亮20日在中天節目《國際直球對決》中直言，這個相關國際聯盟「毫無用處」。他指出，參與國彼此本身也都需要稀土資源，實際上根本難以合作，「誰要讓給誰？」在他看來，這類結盟更多只是政治上的虛張聲勢，實質效果有限，「根本不用理會」。

郭正亮認為，這樣的聯盟在現實運作上缺乏可行性，各國自身利益衝突明顯，難以形成真正有效的分工或供應安排，最終恐怕只停留在政治宣示層次，無法改變現有的產業與供應鏈結構。

前國安會副秘書長楊永明也在該節目中指出，在川普擔任總統的情境下，美方確實試圖透過貿易協定與投資布局，拉攏相關國家，在投資面聚焦於AI所需原料、矽、半導體，從製造端一路延伸到市場端，目標是排除對中國大陸的依賴，或降低中國供應鏈對這些國家的滲透。

不過，楊永明也坦言，這樣的策略「不能小看」，但是否能成功，他並不樂觀。他質疑，這樣的作法主要是政府層面的構想，但私人企業難道會放棄中國大陸龐大的市場？此外，中國大陸是否會採取反制作為，仍是必須面對的關鍵變數。

