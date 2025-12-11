美日戰機聯演 回應俄「中」繞日行徑

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛省證實，美國空軍10日出動2架B-52H轟炸機，與日本航空自衛隊6架戰機，在日本海上空進行聯合演訓，展現堅定的美日同盟關係，並藉此回應俄「中」軍機9日繞日演訓的行徑。

美出動B-52H轟炸機 展同盟戰力

這次演訓由2架具備核武打擊能力的美國空軍B-52H轟炸機領銜，空自則出動3架F-35A及3架F-15戰機參與，雙方機隊飛越日本海空域，舉行編隊飛行，並演練多項空中作戰課目。

由於俄「中」軍機9日在日本海與對馬海峽現蹤，防衛省強調，此次演訓目標在傳達美日「反對任何片面以武力改變現狀的意圖」，並有助提升同盟戰備能量及作業互通性。

北約關切 稱歐與印太安全不可分

此外，日本防衛大臣小泉進次郎10日針對俄「中」軍機聯合飛行及共機以雷達照射空自戰機事件，與義大利國防部長克羅塞托通話，並與北約秘書長呂特舉行視訊會議。

小泉與呂特共同確認「歐洲－大西洋與印太地區的安全保障關係密不可分」，強調將持續推動雙邊，以及與日韓紐澳等「印太4國」（IP4）之間的緊密合作，共同肆應潛在對手威脅。

美軍B-52H轟炸機與日本空自F-15等戰機，在日本海上空聯演，嚇阻俄「中」示威行徑。（達志影像／路透社）