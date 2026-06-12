美日新一輪「延伸嚇阻對話」 維繫區域穩定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者潘紀加／綜合報導

日本外務省10日證實，為期2天的美日新一輪「延伸嚇阻對話」（EDD）9日在東京落幕，除呼籲俄羅斯和中共參與裁減核武對話，也重申美國將持續運用核武協防盟邦，維繫嚇阻能量與區域穩定。

外務省表示，本次會議由外務省、防衛省與統合幕僚監部代表，與美國務院、戰爭部、聯合參謀部、戰略司令部、印太司令部和駐日美軍指揮部代表一同參與，共同商討印太區域安全情勢，除討論中共核武庫持續快速擴張且不透明、北韓發展核武等議題，也舉行例行性演練，增進戰略情資傳遞與溝通效能、強化美日同盟合作能量。

廣告 廣告

促俄「中」參與談判 裁減核武

雙方會後發表聯合聲明，美方重申運用核武戰力協防日本的延伸嚇阻承諾，以及推動核武戰力現代化決心；日方則肯定美方提供的「核保護傘」對維護區域和平至關重要，同時也說明《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》等3份安保文件修改進程。針對區域核武軍備競賽及核試驗等威脅，日本也表明支持美方主導多邊戰略對話，促成俄「中」加入裁減核武談判，降低區域安全風險。

此外，外務省證實，美日代表團隨後訪問神奈川縣的日本海上自衛隊橫須賀基地，並登上正在進行維保作業的神盾護衛艦「霧島號」（DDG-174），實際了解整備流程，同時宣示美日同盟緊密合作決心。

美日外交與國防代表在東京舉行新一輪「延伸嚇阻對話」。（取自日本外務省網站）

美日代表團造訪橫須賀基地，登上「霧島號」視察維保進度。（取自日本外務省網站）