美日水雷戰訓練 精進作業互通能量

記者賴名倫／綜合報導

日本海上自衛隊與美國海軍聯手舉行「令和7年度水雷戰訓練」，已於11月26日告一段落；雙方在九州東南部海域集結10餘艘掃雷艦艇、水下無人載具（UUV）與直升機，透過模擬實戰演訓，持續精進聯合掃雷作業能量。

海自表示，這次年度聯合演訓，仍循往例由掃海隊群擔綱，出動2艘掃雷母艦、4艘掃雷艦、11艘掃雷艇、以及2架MCH-101掃雷直升機；而駐日美軍第7艦隊則出動第7水雷反制中隊（MCMRON 7）所屬的水下作業員、2架MH-53E掃雷直升機，在宮崎縣日向灘海域，舉行模擬水雷布設、定位、識別與拆除、以及水下攝影作業（PHOTOEX）等一系列課目演訓。

海自表示，本次聯演的目標，在於透過當地冬季水文環境，提升水下人員在低水溫與風浪環境下的實務經驗，也廣泛運用水下無人載具執行偵察與蒐索任務，提升專業效能，同時透過與美軍的實務演練與技術交流，持續提升作業互通性與作戰技能。