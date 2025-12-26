美日澳菲推呂宋經濟走廊 外交部：願共促印太繁榮

在日前舉行的「美澳部長級諮商」會後說明文件裡，美國與澳洲開頭就重申要促進自由開放的印太區域，第一條就列出澳洲將與美國、菲律賓、日本一起推進「呂宋經濟走廊」，確認此計畫將會繼續推動，而外交部除力推「台菲經濟走廊」加強台、菲交流合作外，同時也會利用各種場合與管道，持續與日方交換意見，一起推動有助印太穩定繁榮的相關計畫。



「呂宋經濟走廊」(LEC)計畫啟動於去年4月的美、日、菲峰會，而在今年12月初舉行的「美澳部長級諮商」(AUSMIN)，澳洲政府承諾加入一起推動；換句話說，「呂宋經濟走廊」計畫並未因為美國政府政黨輪替而中止，甚至還增加合作夥伴。

「呂宋經濟走廊」一直受到我國政府高度重視，總合外交政策為此特別推出「台菲經濟走廊」與之對接，並於今年8月與美國共同籌組台灣投資貿易考察團前往菲律賓交流，外交部將此舉稱之為「落實兩國共同於第三地開發的目標」。

除台、美合作外，外交部表示，台灣與日本都是位處第一島鏈的理念相近國家，所以也會與日方持續溝通「台菲經濟走廊」與「呂宋經濟走廊」相關議題。台日關係協會副祕書長林郁慧說：『(原音)呂宋經濟走廊是我們深化跟理念相近國家共同合作的重要目標之一，部長(林佳龍)在接見日本外賓時也都會就相關合作計畫交換意見，未來外交部也會持續跟日本及其他理念相近國家持續推動相關計畫，以共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。』

日本國會上週休會後依例有多位參、眾議員組團來台訪問，包括自民黨代理幹事長兼日華懇幹事長萩生田光一、前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久、前農林水產副大臣滝波宏文，以及相隔11年再度訪台、曾參選自民黨總裁的前外務大臣河野太郎。(編輯：宋皖媛)

