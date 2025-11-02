美日澳菲防長會談 合作應對威脅

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛省證實，美日澳菲4國國防部長1日在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（ADMM-Plus）場邊，舉行四方會談，宣示將持續深化海空防衛演訓與安全合作，加強應對區域潛在威脅、堅定維繫區域局勢穩定。

分享技術 共同肆應中共擴張

「日本放送協會」（NHK）報導，美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯、日本防衛大臣小泉進次郎、澳洲副總理兼防長馬勒斯與菲國防長鐵歐多洛，是在1日於大馬舉行的第12屆東協防長擴大會議期間會晤，除針對近期區域局勢與安全議題交換意見，4位防長也同意持續加強多邊合作；而赫格塞斯稍早也在大會中倡議建立「共享海域覺知」（shared maritime domain awareness）機制，並宣示美國願與盟邦分享技術與監測能力，共同肆應中共擴張威脅。

廣告 廣告

此外，美日防長2日也舉行會談，就印太區域情勢、南韓建造核潛艦等議題交換意見，並同意持續深化美日韓同盟合作；而小泉同日也與澳洲防長馬勒斯、紐西蘭防長柯林斯舉行雙邊會談，同意推動購買改良型「最上級」護衛艦構想、擴大印太島國援助等合作計畫；柯林斯也證實，日紐可望於12月簽署《物品勞務相互提供協定》（ACSA），為未來聯演與維和行動，互相提供燃料、彈藥等補給與後勤支援。

小泉強調臺海和平 我表感謝

日本《產經新聞》則說，小泉1日也在場邊與中共「防長」董軍會談，關切中共灰色地帶行動表達，並當面強調臺海和平穩定重要性；對此，我國外交部也表達感謝與歡迎；並強調臺海和平穩定與國際繁榮安全密不可分，也是國際社會的共同利益。未來我國也將持續強化自身防衛能力及全社會防衛韌性，並將繼續與民主友盟攜手，共促印太區域的和平、穩定與繁榮。

赫格塞斯（左起）、馬勒斯、小泉與鐵歐多洛，1日在東協防長擴大會議場邊會談，宣示將持續深化安全合作，維繫區域穩定。 （取自DVIDS網站）