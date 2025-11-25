美日熱線20分鐘 高市早苗與川普談美中局勢

▲美國總統川普與日本首相高市早苗28日訪問美軍在神奈川縣的橫須賀基地，並在喬治華盛頓號航母上發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗於今（25）日上午進行電話會談，雙方就強化日美同盟等議題交換意見，川普也向高市早苗說明近期美中兩國關係動向，其中包括川普與中國國家主席習近平的電話會談內容。

根據日本放送協會（NHK）報導，高市早苗在25日上午10點過後，與川普進行了約20分鐘的電話會談。之後，高市早苗在首相官邸向記者表示，這次會談是由川普主動提出，雙方針對加強日美同盟、印太地區所面臨的局勢及各項課題等，進行了廣泛的意見交換。

高市早苗進一步透露，川普向她說明了近期美中關係狀況，其中包括24日川普與習近平之間的電話會談。

此外，高市早苗向川普表達了對美國在烏克蘭和平問題上所做努力的肯定，同時也向川普說明了在他缺席的情況下，於南非舉行的G20（二十國集團）峰會的相關情況。

高市早苗向記者表示：「我們確認了日美之間緊密的合作。川普對我說『妳是極為親密的朋友，隨時都可以打電話給我』。至於會談內容，由於涉及外交往來，我將不透露細節。」

