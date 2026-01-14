美日皆向台灣傳遞了極為明確的訊號

美日安保體系的強化，核心目標便在於提高中國對台動武的代價。（美聯社）





日前，陸委會副主委沈有忠在一場有美日涉外人員參與的閉門會議中強調，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化的擴張手段。這番發言不僅是對台海現狀的描述，更是對第一島鏈國家的戰略預警。隨著日本首相高市早苗公開將「台灣有事」定義為日本的「存亡危機事態」，我們必須體認到：印太局勢已跨越了經貿摩擦或外交修辭的舊階段，正式進入一個地緣政治的轉折點，其核心不再是經貿或表態，而是制度防衛。

戳破中國「安全困境」的戰略套路

長期以來，國際關係學界慣用「安全困境」（Security Dilemma）來解釋區域緊張，即一國提升防衛引發鄰國不安，進而導致軍備競賽。然而，進入2026年，這個概念已被中國高度工具化與惡意扭曲。

近期中國國防部針對日本不排除採購核潛艦的討論，抨擊其為軍國主義借屍還魂。這種語法本質上是典型的戰略套路：中國試圖將日本回應脅迫的防衛調整，抹黑為主動挑釁，藉此將自身長期且系統性的擴張行為包裝成被迫反應。

事實上，日本的軍事轉型是在回應中國對現狀的單方面改變。高市首相提出的「存亡危機事態」，並非吹響戰號，而是劃定文明底線。對中國而言，任何拒絕服從其權力架構的民主國家，都被視為麻煩製造者。由此可見，對日台持續性的文攻武嚇，並非防衛反應，而是中國擴張主義的內建慣性。

拆解中國「前提政治」與台日安全連動

中國對外政策的核心始終圍繞著「前提政治」。其戰略目標並非立即性的軍事衝突，而是在衝突發生前，先行透過壓力測試迫使對方接受其設定的政治框架。

這套邏輯對台灣而言並不陌生：只要不接受中國的前提，即被定性為敵對。如今，這套操作正原封不動地套用到日本身上。中國之所以對日台互動反應劇烈，並非因為地緣上的實質威脅，而是無法接受日本拒絕政治讓步的示範效應。

台海局勢與日中關係的連動，已從抽象的價值認同轉向現實的安保共生。對日本而言，台海一旦失衡，東海及琉球防線將淪為前線，日本本土安全將直接暴露在威脅之下。對台灣而言，日本的戰略自覺是區域防衛結構中不可或缺的定海神針。當日方基於自身安全的理性判斷選擇與台灣站在一起時，中國設定的政治操作空間便會被大幅壓縮。這不只是外交摩擦，而是一場關於區域主導權與安全架構的長期競逐。

高市早苗立場背後的日本社會自覺

高市首相的立場之所以在日相更迭後依然穩固，並非僅因其個人風格強硬，而是源於日本社會結構性的認知轉變。

一個弔詭的現象是：中國一方面對日實施戰略施壓，另一方面卻嚴密防範中國人民自由接觸日本社會。當雙方制度被置於陽光下比較，威權體制的脆弱性便無所遁形。即便中國官方限制赴日旅遊，日本的自由空氣與制度可靠性，對中國民間仍具備強大的精神吸引力。

高市早苗所扮演的制度防衛者角色，其力量來源正是日本國民對於守護自由民主、守護國家生存底線的集體覺醒。這種覺醒意味著，日本已不再對威權主義的霸凌語法感到畏縮，轉而以制度自信構築區域防線。

川普2.0下的美日安保與台灣韌性

最後，我們必須正視美國角色的質變。傳統的「戰略模糊」正被現實推向「實力清晰」。美日安保體系的強化，核心目標在於提高中國動武的代價。

在川普2.0的戰略脈絡下，美國的外交精神更趨向實力導向的現實主義：美國不再單方面承擔所有盟友的風險，盟國必須先證明自身具備捍衛權益的意志與能力。安全不再是免費的保證，而是風險與責任的共同分擔。

這對台灣傳遞了極為明確的訊號。我們不能再僅是消極觀望美國是否出兵，而必須讓印太夥伴清楚看到：台灣具備強大的自我防衛意志與韌性。當台灣展現出撐得住的夥伴特質，而非單向被保護的負擔時，整個美日安保體系才能對中國形成實質有效的嚇阻。

民主底線即是和平防線

真正的和平，絕非建立在接受中國設定的政治前提之上，而是源於民主制度展現出的不屈韌性。當日本已經明確站出，將台海穩定視為其國家生存的存亡關鍵時，台灣已無戰略模糊的空間。

守住民主底線，不是為了挑釁對抗，而是為了確保在變動的印太秩序中，我們仍保有選擇未來的權力。這不僅是2026年台灣的戰略抉擇，更是對印太和平最負責任的守護。

※作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長。