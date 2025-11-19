美日真的在乎台灣有事？

（圖／日本台灣交流協會官網）

在全球權力競逐中，小國的命運從來不是電影裡的英雄劇本，而是歷史檔案裡的註腳。地緣經濟學與全球交易主義宰制了21世紀的國際政治──大國以利益為計算，小國以生死當賭注。台灣之所以仍反覆吟誦「台灣有事，就是美日有事」這句集體安慰，只因為真相太殘酷，殘酷到不願面對現實：「台灣有事，其實只有台灣有事。」

經過4年炮火，俄烏戰爭揭露的不是新真相，而是國際政治早已無可遮掩的素顏。烏克蘭得到世界的掌聲、歐盟的口號、美國的軍援，卻沒得到任何一名美國或北約士兵的參戰。

就算把烏克蘭換成台灣，故事也不會變得感人。川普第二任期對台關稅力度，比對大陸還重。他逼台積電入美、切割台灣供應鏈，高喊美國優先時，台灣從來不是盟友，只是棋盤上可替換的棋子。更冷酷的是，多家美媒證實：他要台灣拿出「至少3000億美元投資」。那不是合作，而是索取；不是同盟，而是交換。

軍購更是照妖鏡。台灣早已付款的海馬斯、標槍、毒刺、F-16V等，不是延遲1年，而是延遲到令人羞愧。若連付了錢的武器都等不到，台灣真的相信開打當天，美軍會像電影那樣踏浪而來？至於WHO觀察員，美國不曾真正幫台灣進場。連舉手之勞都免了，何談出兵？自我安慰不是戰略，是慢性自殺。

再看日本。台灣把日本視為情感避風港，但日本從不把台灣視為安全承諾。漁權，寸步不讓；農產，拒絕開口；貿易，從無寬容。高市早苗在國會不慎多說一句「台灣有事可能構成日本存亡危機」，北京暴怒；但真正關鍵不是北京，而是東京。前首相石破茂立即公開糾正：歷屆日本政府從不會預先承諾「某種情況等於日本有事」。東京大學教授松田康博更指出：高市答詢「是意外，不是政策」。簡言之，就是：「日本的支持，多半是能說不能做；而能做的，遠少於能說的。」到了真正決定生死的那天，日本會為日本而戰，不會為台灣而滅。

其實，台灣的脆弱遠比想像更嚴重。台灣不是烏克蘭，烏克蘭可以重建，但台灣不能。對台灣而言，戰爭不是考驗而是終局。

所以，真正的問題從不是誰會救台灣，而是更殘忍的那句：除了我們自己，誰願意為台灣的存亡付出代價？美國會聲明、日本會關切、歐盟會譴責、國際體系會祈禱──但站在焦土上的，只有台灣人。

因此，台灣的安全必須從浪漫退場，交給現實主義接管：第一、建立讓對手不敢輕易冒險的嚇阻實力，讓任何攻台者明白即便打贏，也會輸掉未來；第二、把台灣深深嵌入美日供應鏈與安全架構，讓世界不能沒有台灣；第三、是目前執政者極不願意的一點：與北京保持可控的對話。對話不是投降，而是避免誤判；真正危險的不是談判，而是只剩飛彈在交換訊息。

國際政治沒有救生艇，只有會游泳的國家。台灣有事，世界或許震動；但流血、倒下、承受文明斷裂後果的，永遠是台灣人。能否面對這個真相，或許是台灣未來能否挺過歷史洪流的最後防線。（作者為世新大學管理學院院長）