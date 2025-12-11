美日聯合空中演訓 回應俄「中」示威行徑

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛省證實，美國空軍10日出動2架B-52H轟炸機，與日本航空自衛隊的6架戰機，在日本海上空進行聯合演訓，在展現美日同盟堅定邦誼同時，也向俄「中」軍機9日繞日演訓的示威行徑，傳達明確嚇阻信號。

綜合外媒報導指出，這次演訓由2架具備核武打擊能力的美國空軍B-52H轟炸機擔綱、空自則出動3架F-35A、以及3架F-15戰機參與，雙方機隊並飛越日本海空域，舉行編隊飛行並演練多項空中作戰課目；由於俄「中」軍機9日才在日本海與對馬海峽現蹤，防衛省強調，此次演訓目標在於傳達「反對任何片面以武力改變現狀的意圖」，並有助於提升作業互通性與美日同盟戰備能量。

此外，日本防衛大臣小泉進次郎10日也針對共軍戰機6日以雷達照射空自戰機事件，先後與義大利國防部長克羅塞托、以及北約秘書長呂特舉行電話會談，三方除對此表達強烈關切，小泉也與呂特共同確認，宣示「歐洲－大西洋與印太地區的安全保障關係密不可分」，並強調未來將持續推動雙邊、以及與日韓紐澳等「印太4國」（IP4）之間的緊密合作，共同肆應潛在對手威脅。

美日同盟10日出動B-52H轟炸機，以及F-15等戰機，在日本海上空舉行聯演，嚇阻俄「中」示威行徑。（達志影像／路透社）

日本防衛相小泉10日也與北約秘書長呂特舉行電話會談，同意持續深化合作，共同肆應區域威脅。（取自防衛省「X」）