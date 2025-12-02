美日聯手中國必敗？24次「台灣有事」兵推解放軍只勝2次 最大關鍵曝

國際中心／林昀萱報導

24次「台灣有事」兵推，解放軍輸了22次，關鍵在於美日。（合成圖／資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。有日媒分析，中國反應激烈背後原因可能和美國智庫早前24種兵推結果有關，在模擬情況中，中國僅在2種情況下能夠獲勝。

日媒《President Online》引述前海上自衛隊軍官、YouTube部落客岡見少佐撰寫書籍《前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門》，書中列出美國戰略暨國際研究中心（CSIS）在2023年公布中國入侵台灣兵推的24種情境結果。模擬中，中國勝利條件是「控制台灣」，若日本、美國、台灣能夠阻止中國就獲勝。其中解放軍有22次失敗，僅成功2次，且在22個戰敗場景中，即便是最成功的場景，解放軍也只佔領不到台灣四分之一的面積。

廣告 廣告

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

而其中兩次中國獲勝，都是在「美日沒有聯手」的情境下。其一是美國在台灣發生緊急情況時沒有進行軍事幹預；二是日本採取了中立立場，不允許美軍使用其軍事基地。美軍總部遠在美國本土，從加州聖地牙哥海軍基地到台灣的距離約為11,000公里，即使以每小時30公里的速度橫渡大洋，也需要大約兩週時間才能到達。往返則需要一個月，如果算上所有準備工作，時間還會更長。而日本距離台灣比起美國更近，距離中國比台灣更遠，是高效、安全的理想物流基地。若日本選擇中立，等同於美軍實戰中無法即時在日本港口補給彈藥、維修、休息，戰力恐逐漸下滑，讓中國逆轉局勢獲勝。

報導指出，雖然沒有日本參與，美軍也可以對台灣進行軍事幹預，但要發揮其全部力量，日本作為前線後勤基地至關重要。由於日本沒有在台灣發生緊急情況時登陸台灣並與中國軍隊作戰的法律框架，也沒有這樣的能力，因此一旦台灣局勢緊急，日本該做的就是提供後勤保障，使美軍能夠充分發揮其力量，並保護作為其基地的日本本土。如果可能，日本也可以支援美軍並限制中國海軍潛艇的活動，但首要任務是保衛日本自身。兵推顯示，只要台灣有自衛的意志、美國進行軍事幹預且日本支持美國，中國就不太可能獲取勝利。

更多三立新聞網報導

中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

蔡阿嘎怒了！爆粗口開譙「習近平唬爛洨」 網見實測結果：被維尼騙了

中共為何不認《舊金山和約》？她揭崩潰關鍵：比「台灣有事」更嚴重

中日交惡衝擊產業！「佳能」1中國工廠關門停產…1400名員工過年前失業

