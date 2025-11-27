美日聯手可擊沉福建艦？ 大陸回嗆「痴人說夢」

有日本媒體報導，一旦台海發生衝突，日本與美國聯手，可以擊沉大陸的「福建艦」。大陸國防部今天對此批評「痴人說夢，不自量力」。

大陸國防部發言人蔣斌表表示，中日關係出現當前這種僵局，根源完全在於高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，並且與行使集體自衛權相關聯，首次暴露在台灣問題上試圖武裝介入的野心，也是首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，極其錯誤，極其危險，也極其惡劣。

蔣斌接強調，維護國家主權統一、領土完整，是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，解放軍都將毫不留情予以迎頭痛擊。