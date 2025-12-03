美日聯手強化西南防線 提升援台能力
美日聯手打造「西南防線」，距台110公里的快速支援樞紐
面對中國日益擴張的軍事威脅，日本與美國正以前所未有的速度強化西南諸島（琉球群島）的防衛力量。其中，距離台灣僅 110 公里的與那國島，正迅速從單純的邊境監視點，轉變為具備攻擊與後勤能力的戰略堡壘。
這項佈局不僅為了防衛日本國土，更隱含著「台灣有事」時，美日聯軍能提供快速支援的關鍵能力。
小泉進次郎親赴前線：確認西南任務重要性
日本官方的重視程度從高層動態可見一斑。防衛大臣小泉進次郎於 11 月 22 日至 23 日親赴前線，接連訪問宮古島分屯基地、石垣駐屯地與與那國駐屯地。
他隨後在社群媒體發文指出，此行除了聽取部隊簡報、視察設施與裝備並激勵每日執行嚴峻任務的隊員外，更在搭乘運輸機途中，「親自視察了戰機進行的反領空侵犯措施演練」。
小泉強調：「透過此次視察，不僅掌握了在西南地區工作的隊員實情，也再次確認了該地區任務的重要性。」
從監控到打擊：美日聯手西南諸島要塞化
日本政府正計畫在這些島嶼新建 130 座地下彈藥庫，儲存射程涵蓋台海的改良型 12 式反艦飛彈，解決「無法打消耗戰」的軟肋。
而美軍則透過「堅定之龍」演習，驗證了在與那國島設立「前進武裝加油站」的能力，利用 MC-130J 運輸機運送燃料，為直升機或 F-35B 戰機提供即時補給。
唇齒相依的戰略鎖鏈
小泉大臣的視察與美日的聯合演訓，顯示這條「西南防線」已非單純的國土防衛，而是第一島鏈上支援台灣的生命線。透過預置彈藥、建立補給點與高層的實地督軍。
美日正向中國傳遞明確訊號：任何對台灣的冒進，都將面臨來自僅百公里外、具備快速反應能力的強大軍事阻絕。
