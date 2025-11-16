美日菲MMCA落幕 展聯合防衛決心

記者潘紀加／綜合報導

美國、日本與菲律賓今年第8次「多邊海上合作行動」（MMCA）15日圓滿落幕，3國出動多艘艦艇，共同演練一系列海上作戰課目，展現區域盟國聯合防衛決心。

資訊共享 強化聯戰能力

「菲律賓國家新聞臺」（PNA）報導，美國海軍「尼米茲號」（CVN 68）航艦打擊群、日本海上自衛隊「曙號」（DD-108）護衛艦與SH-60K「海鷹」反潛直升機，以及菲海軍巡防艦「黎薩號」（FF 150）和「魯納號」（FF-151）、AW-159「野貓」直升機，以及菲國海岸防衛隊大型多用途巡邏船「阿基諾號」（BRP Melchora Aquino，MRRV-9702）、「聖奧古斯丁角號」（BRP Cape San Agustin，MRRV-4408），14至15日在西菲律賓海進行編隊航行、海上補給、反潛、情監偵、直升機跨艦著陸等演訓課目，並藉由資訊共享，強化聯戰能力與作業互通性。

菲國海軍發言人崔尼代指出，這是菲國今年第8次MMCA，也是2024年啟動以來第13次同性質演訓，前一次於10月底舉行，充分展現該國與盟邦共同提升區域防衛能量決心。

報導指出，中共海警船近年多次在南海騷擾菲國船隻，甚至做出以軍用雷射照射或危險碰撞、攔截等行徑，顯示擴張野心日益加劇，因此菲國將持續推進艦隊現代化、舉行跨國海上演訓，向潛在威脅傳達明確嚇阻訊號。

美日菲今年3月也曾在南海舉行「多邊海上合作行動」聯演。（達志影像／美聯社資料照片）

今年3月的「多邊海上合作行動」聯演期間，菲國官兵向美軍「蕭普號」（DDG 86）驅逐艦揮手。 （達志影像／美聯社資料照片）