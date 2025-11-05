美日訪團拜會 黃偉哲盼擴大交流

美國加州托倫斯市是台南友誼市，市長陳光豪前來拜會，希望與台南增進交流。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市外賓團多，美國加州托倫斯市長陳光豪及由日本經濟產業省退休高層官員組成的「日本蓬萊會」訪問團五日拜會市府，由市長黃偉哲接見。陳光豪邀請台南市組隊前往托倫斯市，參加國際少棒友誼賽，雙方針對城市治理經驗進行分享與交流。蓬萊團部分，雙方也就台南市經濟發展願景、半導體產業策略及未來台日合作方向進行深入交流，共同探討經貿夥伴關係新契機。

黃偉哲表示，台南是熱愛棒球城市，托倫斯市鄰近的洛杉磯有著非常有名的道奇隊，希望有機會讓台南小選手到美國進行友誼賽交流，增加國際視野及與當地球隊交換球技。托倫斯市是台南友誼市，在城市治理、科技效率深具成效。

陳光豪算是台南女婿，洛杉磯將舉辦下屆奧運，去年起，每年暑假舉辦國際少棒友誼賽為奧運暖身，托市也與洛杉磯道奇隊大谷翔平、山本由伸的故鄉日本奧州市、備前市締為友好城市。

另，黃偉哲表示，日本蓬萊會成員多具豐富中央及地方經濟發展經驗，是台南推動產業政策的重要借鏡，台南長年與日本保持密切往來，是全台與日本關係最深厚城市之一，未來將持續在文化、人文與產業等面向深化合作。

「日本蓬萊會」與「台灣扶桑會」每年輪流在台日兩地舉辦交流會，為重要非官方對話通道，長期就產業合作與政策議題進行前瞻討論，對促進台日經貿關係具有實質影響力。

訪問團由最高顧問西川禎一（前中小企業廳次長）及代表篠原徹（前資源能源廳煤炭新能源部長）率領，成員皆為日本政經界重量級人士，因關注沙崙與南科園區發展，特地南下參訪。雙方就台南市經濟發展願景、半導體產業策略及未來台日合作方向進行深入交流，共同探討經貿夥伴關係新契機。