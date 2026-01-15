美日財長喊話！韓、日幣揚 台幣升破31.6元

▲在美國財長點名及日本財長口頭喊話干預之下，韓元及日圓兌美元走揚，新台幣兌美元今（15）日早盤也再升破31.6元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國財政部長貝森特罕見點名韓元貶值過度，日本財長也出面口頭干預，韓元兌美元勁揚，日圓也回升至158價位，新台幣兌美元今（15）日早盤延續升值走勢，並升破31.6元，一度來到31.575元，升值5.5分。

美元指數走勢趨緩，在99.09至99.14盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元在財長口頭干預，不排除任何手段、將採取適當的應對措施，日圓聞訊彈升，從159.45回升至今日早盤的158.19，目前在158.38附近。

至於韓元兌美元更在美國財長點名貶值過度之下，從1479彈升至今天日早盤的1462.03，目前在1468.3附近，而離岸人民幣兌美元早盤在6.9645至6.9716盤整。

新台幣兌美元今日早盤也續升，以31.6元升值3分開出，隨後升破31.6元，來到31.575元，升值5.5分，不過，由於台股走跌，新台幣未再進一步升值，目前在31.595元盤整。

