美日軍機日本海聯合演訓 共軍今起黃海實彈射擊

中日緊張關係延燒，9日俄羅斯與中國出動軍機聯合空中巡航，繞飛日本，日方緊急升空攔截監控，並尋求北大西洋公約組織的支持，日本防衛省證實，10日晚間防衛大臣小泉進次郎，與北約秘書長呂特緊急視訊會議。

NHK主播中山果奈報導，「小泉大臣說明，中國軍機對日本防空自衛隊戰機，用雷達斷續照射的問題，以及中國與俄國的轟炸機，從東海一起飛到四國外海的太平洋上空，都是雙方嚴重關切的事。」

根據報導，這場視訊會議持續約15分鐘，小泉更向呂特通報，共機雷達鎖定日本軍機的危險舉動，日本防衛省更聲明「雙方對於中俄聯合巡防表達了嚴重關切」。

廣告 廣告

日本防衛省11日也秀出2張日美軍機伴飛的照片，強調與美方2架B-52轟炸機在日本海聯合演習，反制意味濃厚。

俄國國防部也釋出畫面，TU95升空飛行巡航，不只針對日本，也侵擾南韓，南韓軍方證實，中俄軍機闖入其防空識別區，空軍升空攔截監控；但中俄則對外宣稱是例行演習，中方則再發布航行警告，11日上午8時至13時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

共軍自11月中旬起，已陸續在黃海、渤海等部分海域實彈射擊，中日關係持續緊張。

而我國防部也公布，最新偵獲共機27架次擾台，其中22架次逾越海峽中線，是本週第2次以「聯合戰備警巡」名義對台施壓，形成對空、海域的明顯騷擾。

國防部副發言人喬福駿表示，「今日上午9時5分時起，國防部陸續偵獲中共殲-10、轟-6K、空警-500等各型主輔戰機及無人機計27架次出海。」

參謀總長梅家樹也前往衡山指揮所，嚴密監控共軍動態。國防部表示，國軍已運用聯合情監偵手段、全程嚴密掌握共軍動態，適切派遣任務機、艦，及岸置飛彈系統應對。