美日通話後 高市重申台海和平攸關日本安全

日本首相高市早苗內閣昨25日向國會送交對眾議院議員齊藤鐵夫的書面答覆，回應其就「存立危機事態」相關認定所提出的質問。





高市內閣強調，「存立危機事態」的判斷必須依據具體情勢，並在掌握所有情報後作出客觀合理的判斷，並未改變以往對安保法制的既有解釋。





答覆書指出，外界所引用的內容僅為高市首相 7 日在眾議院預算委員會答詢時說法的一部分。依現行法規體系，包括「認定基準」「具體事態」與法律要件等，都無法以單一條文完全涵蓋。實際判斷是否構成「存立危機事態」，必須視個別狀況及政府當下可掌握的所有情報作綜合判斷。政府強調，此一見解與歷任內閣的法律立場一致，並無重新檢討或調整之意。

答覆也說明，高市首相在7日委員會上的回應，是基於當時掌握的資訊做出的說明，並非改變政府安保政策。是否屬於「存立危機事態」，須符合既有法律定義，而此次答覆書已再次確認該原則。





值得注意的是，答覆書最後再次強調，台灣海峽的和平與穩定，不僅攸關日本的國家安全，更與國際社會整體穩定密切相關。日本政府的一貫立場，是期待台灣相關情勢能透過對話和平解決。





本次書面答覆文件由首相高市早苗正式簽署並提交國會，顯示日本政府在台海情勢日益受到關注之際，仍維持安保政策一致性，同時重申對區域和平的重視。