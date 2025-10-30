美日防長強化西南部署 赫格塞斯：嚇阻中國

日本防衛大臣小泉進次郎(左)、美國戰爭部長赫格塞斯(右)。(小泉進次郎X)

日本防衛大臣小泉進次郎29日與美國國防部長赫格塞斯舉行首次會談，雙方確認將優先擴大西南群島地區的日美共同部署與訓練，並加強兩國同盟的嚇阻與應對能力。赫格塞斯會後表示，日美同盟是「嚇阻中國軍事侵略不可或缺的支柱」。





小泉在會中強調，日本將透過增加防衛預算來強化防衛力，並承諾把原定2027年度達成「防衛費佔GDP 2%」的目標提前至2025年度實現，同時將提前修訂《國家安全保障戰略》等三份安保文件。他指出，日本必須因應區域安全環境的快速變化，特別是中國在缺乏透明度下持續擴張軍力。

赫格塞斯對此表示肯定，稱日本的做法「向前邁出一大步」，但希望能迅速落實。他也澄清，美方從未要求日本設定防衛費達GDP 3.5%的具體目標。





此外，雙方同意以日美為核心，加強與南韓、澳洲、菲律賓等國的情報共享與行動協調，並推動F-35戰機用AIM-120與AIM-9X等飛彈的共同生產，以及美軍艦艇與飛機的維修合作。





會談結束後，小泉特別贈送赫格塞斯一件繡有老鷹圖案的橫須賀特產刺繡夾克「絲卡將」，象徵日美同盟的堅定友誼。