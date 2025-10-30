美日防長會晤 海格塞斯：美日同盟嚇阻中國侵略

美國國防部長海格塞斯與日本防衛大臣小泉進次郎在東京會晤。 圖：翻攝自日本防衛省Ｘ

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎昨（29）日在東京與美國國防部長海格塞斯舉行首次會晤。小泉向海格塞斯表達，日本將透過增加防衛預算來強化防衛能力，雙方也就進一步強化美日同盟嚇阻及應對能力進行確認。海格塞斯在會後記者會上表示，美日同盟對嚇阻中國軍事侵略不可或缺。

小泉在與海格塞會談中確認，將擴大沖繩群島在西南群島地區的日美共同部署訓練，並將其列為「最優先事項之一」，同時同意以日美為核心，強化韓國、澳洲、菲律賓等國的情報共享與行動協調。除此之外，也將推動包括AMRAAM等武器的共同生產，以及美軍艦艇與飛機的共同維修體制。

廣告 廣告

日本首相高市早苗28日與美國總統川普會晤時表示，將致力於提高日本防務預算方針。小泉向海格塞斯表示，日本將把原定2027年度要達成「防衛費佔國內生產毛額（GDP）二％」的目標，提前至2025年度實現，並將提前修訂「國家安全保障戰略」等三份安保文件。

對此，海格塞斯肯定日本做法是向前邁進一大步，但希望能迅速落實。至於外傳美方希望日本將防衛費提高至GDP的3.5％一事，海格塞斯澄清，美方從未要求日本設定任何具體目標，而28日的日美峰會也未涉及具體數字。

小泉在記者會上重申，將強化日本防衛力，讓日美同盟的嚇阻與應對能力更為堅實，同時批評中國在缺乏透明度下快速擴張軍力。海格塞斯則強調，日美同盟對於防範中國軍事侵略至關重要。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

APEC會議 林佳龍證實：將安排林信義與日相高市早苗會談

傳美新版「國防戰略報告」亞洲防線將排除台灣！ 美防長駁斥