美日防長會談 允優先強化南西諸島軍演

兩人握手寒暄，展現美日同盟堅定不移，日本防衛大臣小泉進次郎上任後，首度訪美，與美國國防部長赫格塞斯舉行美日防長會談。因應中共軍事擴張，威脅印太區域，兩人一致同意，要提升美日同盟嚇阻力道、應對能力。

日本防衛大臣小泉進次郎表示，「我確認了日美同盟堅如磐石，兩國能夠緊密協調合作，這次訪美，讓我再次強烈感受到，美國十分重視包括我國在內的印太地區。」

美日同盟確認，強化沖繩等南西諸島的聯合訓練，會列為最優先事項。赫格塞斯認為，應擴大軍演範圍，從日本一路往南，延伸到台灣、南海，針對第一島鏈防衛展開軍演，落實以實力換取和平，引發關注。

立委表示，台灣應積極爭取參與；學者認為，我方或許能透過海巡參加。

民進黨立委王定宇表示，「希望透過直接參與，達到安全的提升、外交的合作，這對台灣來講，是一個多面向、正面的價值。」

淡江戰略所副教授林穎佑認為，「固然我們不太可能直接加入美日的演習，但是我們要想的是，當他們在進行演習的時候，我們要怎麼樣去觀察美日的聯合作戰，新的一個戰術戰法，以及他們可能會在第一島鏈內的行動。」

至於《紐約時報》報導，中國漁船在去（2025）年聖誕節，以及今（2026）年1月11日，兩度在東海大規模聚集，外界解讀，中共演練海上民兵快速集結，升高印太區域緊張局勢。

而國防部17日發布，偵獲共機26架次，結合共艦8艘、公務船1艘擾台，不只如此，中共清晨發射運載火箭，經過我防空識別區，國軍嚴密應處。

