美日防長東京會談 深化同盟防衛

記者廖子杰／綜合報導

美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯，29日與日本防衛大臣小泉進次郎在東京會談，重申持續加強安全保障合作、鞏固美日同盟關係，攜手應對俄羅斯、中共與北韓威脅，共同維護印太區域和平穩定。

「日本放送協會」（NHK）報導，赫格塞斯29日上午前往東京防衛省總部，與小泉進次郎進行約1小時的防長會談，此為2人首度會晤。小泉首先表示，基於28日美日領袖峰會取得的成果，防衛省已著手規劃修訂《國家安全保障戰略》等3份安全文件，盼提升日本整體防衛能力；並重申高市內閣日前宣示，將致力在2026年度實現國防支出占國內生產毛額（GDP）2%目標，較原計畫提早2年。

赫格塞斯表示，樂見日本增加國防預算的計畫，認為這是「往前邁出重要一步」，並強調為有效應對區域潛在突發事件、中共軍事擴張野心，以及維護雙方國家安全，美方也期待繼續與日本「肩並肩」，深化長久以來的緊密同盟關係。

會後聯合記者會上，2人也宣示未來將透過一系列包含推進聯合飛彈生產，共同維保如軍艦和戰機等重要武器裝備的舉措，強化美日同盟嚇阻能量，履行維護印太和平與穩定的責任。

赫格塞斯（左）和小泉進次郎首次會晤，宣示持續強化美日同盟關係，攜手捍衛印太安全。 （取自赫格塞斯「X」帳號）