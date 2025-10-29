美日防長東京會談 深化同盟防衛
記者廖子杰／綜合報導
美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯，29日與日本防衛大臣小泉進次郎在東京會談，重申持續加強安全保障合作、鞏固美日同盟關係，攜手應對俄羅斯、中共與北韓威脅，共同維護印太區域和平穩定。
「日本放送協會」（NHK）報導，赫格塞斯29日上午前往東京防衛省總部，與小泉進次郎進行約1小時的防長會談，此為2人首度會晤。小泉首先表示，基於28日美日領袖峰會取得的成果，防衛省已著手規劃修訂《國家安全保障戰略》等3份安全文件，盼提升日本整體防衛能力；並重申高市內閣日前宣示，將致力在2026年度實現國防支出占國內生產毛額（GDP）2%目標，較原計畫提早2年。
赫格塞斯表示，樂見日本增加國防預算的計畫，認為這是「往前邁出重要一步」，並強調為有效應對區域潛在突發事件、中共軍事擴張野心，以及維護雙方國家安全，美方也期待繼續與日本「肩並肩」，深化長久以來的緊密同盟關係。
會後聯合記者會上，2人也宣示未來將透過一系列包含推進聯合飛彈生產，共同維保如軍艦和戰機等重要武器裝備的舉措，強化美日同盟嚇阻能量，履行維護印太和平與穩定的責任。
赫格塞斯（左）和小泉進次郎首次會晤，宣示持續強化美日同盟關係，攜手捍衛印太安全。 （取自赫格塞斯「X」帳號）
其他人也在看
美日防長強化西南部署 赫格塞斯：嚇阻中國
美日防長會強化西南軍事部署。赫格塞斯：加強兩國同盟，嚇阻中國短新聞SHOTNEWS ・ 13 小時前
化政敵為自己人！陳文甲讚高市早苗內閣「結合黨內各派系」…評2位女閣員皆「反中」：主張禁止中國留學生、將資源留給日本
陳文甲指出，高市早苗的內閣「將政敵化為自己人」，跟她競爭自民黨總裁的4個人，通通都有位置坐...放言 Fount Media ・ 1 天前
川普、習近平睽違6年會面 不確定是否談兩岸議題！川普：台灣就是台灣
美國總統川普與中國國家主席習近平將於週四在南韓首爾亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行首次會晤，這是兩人自2019年以來首度面對面會談，外界視為美中關係重啟的重要契機。會議焦點將集中在「稀土供應」與「關稅談判」等經貿議題。川普在登上「空軍一號」接受記者訪問時語帶樂觀，表示：「我認為我們會與中國國家主席習近平舉行一場很棒的會議，許多問題將能獲得解決。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美日防長會晤 海格塞斯：美日同盟嚇阻中國侵略
[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎昨（29）日在東京與美國國防部長海格塞斯舉行首次會晤。小泉向海格塞斯表達，日本將透過增加防衛預算來強化防衛能力，雙方也就進一步強化美日同盟嚇阻及應對能力進行確認。海格塞斯在會後記者會上表示，美日同盟對嚇阻中國軍事侵略不可或缺。 小泉在與海格塞會談中確認，將擴大沖繩群島在西南群島地區的日美共同部署訓練，並將其列為「最優先事項之一」，同時同意以日美為核心，強化韓國、澳洲、菲律賓等國的情報共享與行動協調。除此之外，也將推動包括AMRAAM等武器的共同生產，以及美軍艦艇與飛機的共同維修體制。 日本首相高市早苗28日與美國總統川普會晤時表示，將致力於提高日本防務預算方針。小泉向海格塞斯表示，日本將把原定2027年度要達成「防衛費佔國內生產毛額（GDP）二％」的目標，提前至2025年度實現，並將提前修訂「國家安全保障戰略」等三份安保文件。 對此，海格塞斯肯定日本做法是向前邁進一大步，但希望能迅速落實。至於外傳美方希望日本將防衛費提高至GDP的3.5％一事，海格塞斯澄清，美方從未要求日本設定任何具體目標，而28日的日美峰會也未涉及具體數字。 小泉在記者會新頭殼 ・ 13 小時前
萬聖節來了！張榕容扮包租婆沒包袱 王心恬成超夯《獵魔女團》
【緯來新聞網】張榕容為公司凱渥（Catwalk）年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Festiva緯來新聞網 ・ 1 天前
防疫升級 桃園三場社區接種站同步開跑
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】天氣轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為強化市民防護力，桃園市衛生局自1 […]觀傳媒 ・ 1 天前
傳統購物注意了 生成式AI詮釋消費新定義
【記者柯安聰台北報導】進入年底消費旺季，除了消費產業再度受到矚目，AI也將替消費帶來新定義！人工智能代理有望徹底改變消費者購物體驗，玉山投信指出，目前已有與AI合作的消費模式，不僅能簡化搜尋過程，還能...自立晚報 ・ 22 小時前
謝龍介憶「阿扁磁吸效應」威力：2022藍議員應多上4席
藍委謝龍介28日在直播節目提到，有政治觀察者認為賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血。謝龍介還說，若非陳水扁出手，當年立委補選他有望打贏郭國文。但2022國民黨只提19席議員太少，2026藍白合作有6、7席空間，不會有問題。中時新聞網 ・ 1 天前
英國首相：不接受任何人施壓影響中國使館建案裁決
（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）中國規劃在倫敦興建歐洲規模最大使館，英國政府數次延後批准，引發中方批評。英國首相施凱爾表示，政府將依循「適當方式」作出對中國使館建案申請的裁決，不受外部任何人的任何意見或壓力影響。中央社 ・ 1 天前
房仲教父電力夢碎 中佳資金不足 驚爆9月遭台電解約
房仲教父王應傑的電力夢難圓！經濟部長龔明鑫今(29)日在立法院直指，中佳9月已遭台電解約，目前不在中部增氣減媒機組名單內。據了解，中佳因「資金未到位」，工程無法繼續，不得已遭台電終止採購合約。而王應傑也在9月交出董事長職位，退出經營團隊，目前中佳急尋新資金中，由於環評各項證照都完備，將不會放棄電廠興建。中時財經即時 ・ 1 天前
美防長晤日防相 稱同盟關係是嚇阻中國侵略關鍵
（中央社東京29日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美日同盟對「嚇阻中國軍事侵略」至關重要。日本防衛大臣小泉進次郎則證實將加速達成防衛支出目標的計畫。中央社 ・ 1 天前
楊千霈告誡孩子「別像媽媽閃婚」 43歲還相信愛情：活著就是要找愛！
張景嵐與游沛宸主持Podcast「好丫」邀楊千霈作客，這次來到節目為舞台劇《倒數婚姻》宣傳，也與主持人們分享這幾年人生的重大轉變，無論是愛情婚姻、身體健康，她自嘲雙魚座很複雜，被問到會考慮再婚？她說：「一段感情到後面一定希望可以開花結果，有小孩、也需要有個爸爸，即便他是繼父都好，我以前每一段戀情都是想認真談，想到最後的。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
挪威揭陸製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
記者賴韋廷／綜合報導 挪威首都奧斯陸的公共運輸業者28日指出，經測試後發現，中國大陸企業製造的電動巴士存在安全漏洞，可由製造商或駭客遠端控制；挪威當局已開始評青年日報 ・ 1 天前
新北關懷據點缺飯 陳啟能批市府：蘆洲20萬人無醫院
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員陳啟能今（29）日在議會總質詢中指出，市府明年度新增388億元預算，但基層最 […]引新聞 ・ 1 天前
【出席APEC峰會】川普再晤李在明 承諾兩韓和平
記者施欣妤／綜合報導 美國總統川普29日抵達亞洲行最後一站南韓，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說，並與南韓總統李在明展開2個月內的第2次會談。川普讚青年日報 ・ 1 天前
民眾黨2026首波議員提名 北市竹市等7人
(民進黨黃啟明台北報導)民眾黨中央委員會今天通過首波2026年直轄市、縣市議員提名名單，包含現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及新竹市議員李國璋、宋品瑩等人。民眾黨召開中央會員會...自立晚報 ・ 20 小時前
以空襲加薩 控哈瑪斯違反協議
記者賴韋廷／綜合報導 以色列總理尼坦雅胡28日以哈瑪斯多次違反停火協議為由，下令以色列國防軍（IDF）對加薩地區展開空襲；哈瑪斯表示，空襲造成至少30人傷亡，青年日報 ・ 1 天前
松柏之家：布碌崙南部選民 最關心安全、醫療保健
2025年紐約市普選即將到來，松柏之家社區服務中心近日發布了一項關於社區優先事項的民意調查。結果顯示，布碌崙(布魯克林)...世界日報World Journal ・ 1 天前
崩潰求解！小學題目大挑戰！林予晞看見邏輯題瞬間石化？唐綺陽：這些都太簡單！【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/uQNScAPjUGY唐綺陽談星私廚 ・ 23 小時前
中荷對立、半導體短缺 本田墨西哥工廠停產
MoneyDJ新聞 2025-10-30 06:34:34 蔡承啟 發佈荷蘭政府日前基於國安理由，凍結中國聞泰科技對荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)的控制權，之後中國政府同步啟動反制措施、將在中國生產之安世產品列為出口管制對象。而因中荷對立、導致半導體短缺，日本汽車大廠本田(Honda)位於墨西哥的工廠已停產，且位於美國、加拿大的工廠也進行減產。 綜合日本媒體報導，因中國與荷蘭圍繞在安世半導體的對立情勢、導致半導體短缺，本田29日表示，位於墨西哥的工廠已停止生產，且目前無法確定何時能重啟生產。 據本田指出，位於墨西哥中部、生產SUV「HR―V」等車款的塞拉亞工廠已自10月28日起停產，且美國和加拿大工廠也自10月27日起開始進行生產調整(減產)。不過本田未透露具體的減產規模、時間。 塞拉亞工廠是本田對美國的重要出口據點，年產能為20萬台、2024年產量超過19萬台。北美市場佔本田全球銷量比重達4成，因此北美生產受影響的時間拉長的話、恐將衝擊本田業績。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，在美國掛牌的本田ADR 29日重挫2.32%、收31.19美元。 (圖片來源：本田)Moneydj理財網 ・ 17 小時前