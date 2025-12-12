美日防長熱線討論雷達照射 白宮避談中日恐「擦槍走火」

日本防衛大臣小泉進次郎，在今（12）日清晨，與美國國防部長赫格塞斯通電話，討論大陸軍機雷達照射事件。

日本防衛大臣小泉進次郎，今（12）日與美國國防部長赫格塞斯進行電話會談，針對大陸軍機日前對日本自衛隊飛機雷達照射，交換意見。白宮方面則表示，美國總統川普與中日雙方領袖，都有著良好的關係，避談是否會擔心雙方「擦槍走火」。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，這場電話會談，在台北時間12日上午6點舉行，雙方主要聚焦討論12月6日發生的大陸軍機挑釁行為，以及東北亞區域安全情勢。

日本防衛大臣小泉進次郎在通話中重申，對於中方的挑釁、恐嚇行為，日本將持續在周邊海空域執行監視任務，持續保持警戒，並且強調「無論面對任何突發狀況，都會保持冷靜且堅定的因應態度」。

廣告 廣告

報導說，小泉與赫格塞斯達成共識，認為中方類似行徑，無益於區域和平穩定，雙方也同意，兩國將要加強溝通協調，深化國防合作關係。

而白宮方面在被問到，是否擔心中國大陸與日本擦槍走火時，白宮發言人李威特只表示，日本是美國的重要盟友，而美國總統川普，也與大陸國家主席習近平保持良好關係，並沒有正面回應當前的中日關係，或美方可能的回應。