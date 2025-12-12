美日防長熱線！聚焦中日戰機「火控雷達鎖定」事件 雙方同意強化嚇阻力

國際中心／程正邦報導

日防長小泉進次郎（右）與美防長赫格塞斯熱線，討論近期中日戰機對峙事件。（圖／翻攝自X平台 @shinjirokoiz）

關切印太安全情勢惡化 美國防長重申對日同盟承諾

鑑於東亞區域軍事緊張情勢急遽升高，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與日本防衛大臣小泉進次郎於今（12日）稍早進行通話，針對近日中國解放軍殲-15戰機與日本航空自衛隊F-15戰機之間的近距離對峙事件，進行了深入討論與協調。

據《南華早報》援引日本防衛省發布的新聞稿，在通話期間，雙方就印太地區「迅速惡化」的安全情勢進行了「坦率的交流」。這場緊急通話的背景，正是先前傳出日本兩架F-15戰機在抵近干擾中國遼寧艦航母編隊艦載機訓練時，遭到中國殲-15戰機以火控雷達鎖定的敏感事件。

美防長赫格塞斯（中）日前和南韓防長安圭伯到板門店視察駐軍。（圖／翻攝自X平台 @SecWar）

東京不尋求升級對抗 呼籲北京維護區域和平穩定

針對中國的近期軍事行動，日本防衛省在社群平台發布的聲明中措辭強硬，稱：「雙方對任何升高區域緊張的行動表達嚴重關切，並指出中國的作為無助於該地區的和平與穩定。」

儘管對中方行動表達嚴正關切，防衛省仍透露，小泉防衛大臣在通話中強調，日本不尋求升級對抗，正以冷靜方式應對，同時在必要時會提出反駁，但仍保持對話之門敞開，展現日本在應對危機時的克制態度。

中國軍機在遼寧艦起降。６日的共機以火控雷達鎖定日本戰機事件，讓本就緊繃的兩國關係，局勢更是急遽升溫。（圖／翻攝自X平台 @srbija_eu）

強化嚇阻與應對能力 美日重申同盟重要性

五角大廈隨後證實了此次通話，並發布聲明指出，雙方議程內容除了涵蓋中國的軍事活動外，亦包括日本提升國防預算與強化軍事能力的努力，展現美國對日本防衛自主的支持。

兩國防長同意維持東京與華盛頓之間的密切溝通與協調，並重申將持續以急迫性的方式「強化同盟嚇阻力與應對能力」。五角大廈的新聞稿指出，通話中還討論了在日本全境，特別是西南諸島進行實戰化訓練與軍演的重要性。

聲明總結道：「赫格塞斯部長與小泉防衛大臣重申美日同盟的重要性，並強調雙方致力於在亞太地區嚇阻侵略的承諾。」這場高級別通話，不僅是針對中日戰機對峙事件的即時回應，更確認了美日將透過軍事準備，共同應對印太地區日益加劇的安全挑戰。

美日在區域關係緊張升溫之際，共同飛行展現合作態勢。（圖／翻攝自X平台 @jointstaffpa）

