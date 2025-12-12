美日防長通話矢言加強合作 指中共雷達照射事件「加劇緊張」

2025年12月12日，日本防衛大臣小泉進次郎與美國國防部長赫格塞斯舉行電話會談。取自小泉進次郎X帳號



美國國防部長赫格塞斯與日本防衛大臣小泉進次郎今天（12/12）舉行電話會談，是6日發生中共軍機向日本自衛隊戰機照射雷達事件後，美日防長首次聯繫。小泉事後向媒體表示，雙方咸認中方行為「無益於地區和平與穩定」，對此表示嚴重關切，也同意將密切溝通與合作。

《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日媒報導，小泉今天上午舉行記者會，表示他清晨與赫格塞斯（Pete Hegseth）通話約40分鐘，針對6日發生在沖繩本島東南方公海上空的「中國軍機對日本自衛隊軍機進行雷達照射」事件，以及10日中俄戰機繞飛日本，坦率交換意見。

小泉表示，他向赫格塞斯說明，日本將繼續踏實執行周邊海空域的警戒監視任務，遇到任何突發狀況，都將冷靜堅定應對。他與赫格塞斯一致認為，中國的行動無益於區域和平與穩定，且「加劇緊張情勢」，對此表示嚴重關切。

小泉表示，雙方確認兩國將保持緊密溝通與合作，「進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力」；雙方也同意安排於明年初當面會談。

美國國防部也針對這次通話發表聲明，指雙方還討論了日本提高軍費、加強日本防衛能力、以及在日本（包括南西諸島）進行演訓的重要性。聲明稱，赫格塞斯與小泉重申美日同盟的重要性，將「致力於遏制亞太地區的侵略行為」。

