美日防長通話 對共機雷達照射事件「同感深刻擔憂」

記者賴韋廷／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎與美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯12日進行電話會談，並對中共戰機的雷達照射事件表示「同感深刻擔憂」，一致認定相關行為不利於區域的和平穩定，並宣誓將保持緊密溝通並協調合作，共同嚇阻威脅。

日本《共同社》報導，小泉與赫格塞斯針對中共近期的挑釁行為，進行約40分鐘通話，並就6日中共戰機的雷達照射事件，以及9日俄「中」軍機的繞日聯演交換意見。小泉也與赫格塞斯討論日本增加國防預算，以及加強防衛能力的措施。日本防衛省指出，雙方一致強調中共的行為對區域的和平與穩定構成威脅，並對任何可能加劇區域緊張的行為表達嚴重關切。

小泉強調，日本將持續在周邊海空域執行警戒監視任務，並會冷靜且堅定地應對任何突發狀況。他也計畫於明年初赴美舉行雙邊防長會談，透過強化與美國的合作，進一步提升美日同盟的嚇阻力和應對能力。

共軍「遼寧號」航艦起飛的殲-15戰機，於6日在沖繩群島東南方公海空域，以機載雷達對伴隨監控的空自F-15戰機2度進行間歇性照射。9日，俄軍派出Tu-95轟炸機、A-50空中預警機與Su-30戰機，與共軍轟-6轟炸機及殲-16戰機沿日本周邊空域進行編隊飛行，挑釁目的濃厚，也引起日韓的抗議與關切。

