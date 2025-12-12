美日防長通話 批「中」行徑無益和平

記者賴韋廷／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎12日與美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯進行電話會談，對中共戰機的雷達照射事件「同感深刻擔憂」，一致認定中共相關行為「無助於區域和平穩定」，並宣誓將保持緊密溝通並協調合作，共同嚇阻威脅。

小泉擬明年初訪美 提升同盟合作

日本《共同社》報導，小泉與赫格塞斯進行了約40分鐘的通話，就6日中共戰機以雷達照射航空自衛隊戰機事件，以及9日俄「中」軍機高調繞日聯演交換意見。雙方一致強調中共的行為對區域的和平與穩定構成威脅，並對任何可能加劇區域緊張的行為表達嚴重關切。

廣告 廣告

小泉強調，日本將持續在周邊海空域執行警戒監視任務，冷靜且堅定地應對任何突發狀況。他也計畫明年初赴美舉行雙邊防長會談，透過強化與美國的合作，進一步提升美日同盟的嚇阻力和應對能力。

小泉也在電話中向赫格塞斯表示，日本防衛省正在討論2025年度追加預算案與修改日本安保3文件。不過，防衛省說明，本次通話並未以特定金額為前提進行交涉。

在雷達照射與俄「中」軍機繞日事件發生後，小泉已接連向志同道合的國家說明狀況並強化合作，包括澳洲防長馬勒斯、義大利防長克羅塞托，以及北約秘書長呂特。

小泉12日與赫格塞斯通話，對中共行徑表達深刻擔憂，也確認將緊密合作應對威脅。（取自小泉進次郎「X」、達志影像／路透社資料照片）

小泉12日與赫格塞斯通話，對中共行徑表達深刻擔憂，也確認將緊密合作應對威脅。（取自小泉進次郎「X」、達志影像／路透社資料照片）