美日防長通話！談中日戰機對峙事件

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與日本防衛大臣小泉進次郎，於今（12日）稍早進行通話，討論近日中國解放軍殲-15戰機與日本航空自衛隊F-15戰機之間的對峙事件；東京方面表示，日方並不尋求升高緊張局勢。

據《南華早報》援引日本防衛省發布的新聞稿指出，在通話期間，小泉與赫格塞斯就印太地區「迅速惡化」的安全情勢進行了「坦率的交流。」

防衛省在發布於社群平台的聲明中聲稱：「雙方對任何升高區域緊張的行動表達嚴重關切，並指出中國的作為無助於該地區的和平與穩定。」據悉，日本2架F-15戰機分別於6日、7日抵近干擾中國遼寧艦航母編隊艦載機訓練，並被中國殲-15戰機以火控雷達鎖定。

防衛省透露，小泉還進一步指出，日本不尋求升級對抗，正以冷靜方式應對，同時在必要時提出反駁，並保持對話之門敞開。

聲明稱，雙方同意維持東京與華盛頓之間的密切溝通與協調，並重申將持續急迫性的「強化同盟嚇阻力與應對能力。」五角大廈稍後證實了赫格塞斯與小泉的通話，並發布聲明指出，議程內容包括日本提升國防預算與強化軍事能力的努力。

根據五角大廈的新聞稿，通話也涵蓋中國的軍事活動，以及在日本全境包括西南諸島進行實戰化訓練與軍演的重要性。聲明指出：「赫格塞斯部長與小泉防衛大臣重申美日同盟的重要性，並強調雙方致力於在亞太地區嚇阻侵略的承諾。」

