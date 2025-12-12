美日防長通話40分鐘！中軍機雷達挑釁 美方態度曝

美日防長今天凌晨舉行電話會談，在歷時40分鐘的談話當中，美國防長赫格塞斯表達嚴重關切。（圖／美聯社）





因應最近中國軍事行動不斷，美日防長今天凌晨舉行電話會談，在歷時40分鐘的談話當中，美國防長赫格塞斯表達嚴重關切。而日本自衛隊最高指揮官內倉宏明昨天現身強調，在中方雷達照射半小時間的期間，日本飛官保持冷靜且克制，但心裡壓力非常大。

美日防長針對中國戰機雷達照射事件，12日舉行電話會談。日本防衛大臣小泉進次郎（10.29）：「作為世界上最強大的同盟，日美兩國正在履行，維護印太地區和平與穩定的責任。」

小泉強調，針對中國挑釁恐嚇，日本將冷靜持續警戒，赫格塞斯也與他達成共識，對中國表達嚴重關切，而在歷時40分鐘的會談中也敲定明年初安排美日防長的面對面會談。

廣告 廣告

自衛隊統合幕僚長內倉宏明：「關於自衛隊使用雷達的情況，我已向相關部隊核實，確認他們沒有使用雷達。」

對於中國指控日本軍機曾妨礙中國軍機飛行，還用雷達鎖定對方，對此自衛隊最高指揮官內倉宏明親自駁斥。事實上內倉本人就曾是F15飛官，若遭火控雷達照射半小時會有什麼感受，他這樣說。

自衛隊統合幕僚長內倉宏明：「這是我飛行時的經歷，首先我用馬克筆在手套上，寫了冷靜和嚴謹，起飛前我總是看著這幾個字，隨時保持警惕，我若是那些被雷達照射的飛官，想必當時壓力一定非常大。」

相較於中方的挑釁，日本軍方在極度壓力之下仍非常克制，不主動挑起事端，而在11日中國外交部再度要求中國公民避免赴日，這回還換了個新理由。

中國外交部發言人郭嘉昆：「日本近期連續發生多起地震，中國政府本著對中國公民安全健康負責的態度，及時發布領事提醒。」

這樣的所謂的提醒讓外媒記者忍不住開酸。

中國外交部發言人郭嘉昆vs.外國記者：「（其他國家發生地震，中國也會發提醒要公民避免前往嗎），你可以自行上外交部網站查閱。」

抵制原因百百種，這回中國在日本傷口撒鹽，讓網友直呼真的很不優雅。

更多東森新聞報導

OL控被奪「貞操權」 男網友隱瞞一事判賠30萬

不斷更新／日本青森強震 已觀測海嘯...政府急喊撤離

孫嘉蕊／從《鬼怪》到《認罪之罪》：金高銀的靈魂演技

