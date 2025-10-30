美日防長首次會談 強調同盟嚇阻中共侵略

空中有眼鏡蛇直升機，對遠程目標攻擊，地面則有戰車掩護裝甲車逼近敵軍陣地，過程中，結合無人機偵查。

陸軍「陸勝一號」操演，30日移師雲林元長鄉，機械化步兵234旅轉守為攻，聯合陸航、戰、甲車部隊協同作戰，除了利用心戰喊話車，亮點是官兵使用TAK手機指揮系統，即時通報現況。

陸軍234旅政戰主任楊峻誠表示，「這次也把心戰喊話車納入這次的一個驗證，它會實施偽冒的音訊，及心戰招降性的一個喊話。」

軍事專家施孝瑋指出，「任何狀況都可以透過這套系統，透過包含視訊或是用圖資方式來進行回傳，這其實對於地面資訊化作戰來說是蠻重要。」

面對中共軍事擴張，國軍提升地空聯合作戰能力，美日也緊盯印太區域威脅，赫格塞斯與小泉進次郎29日舉行首次會談，談到美日同盟，對於嚇阻中共侵略不可或缺。

美國戰爭部長赫格塞斯說，「我們的同盟對於遏制中國的軍事侵略應對地區突發事件，以及保障國家安全至關重要，我們將與日本並肩作戰，繼續加強我們的同盟。」

小泉進次郎指出，「根據首相高市早苗的指示，日本已開始審議修訂其三大戰略文件，此次審議將進一步加強日本的防衛能力，並為進一步提升日美同盟的防禦和威懾能力奠定基礎。」

小泉進次郎強調，日本將增加國防預算、強化防衛能力，美日在會談中，除了同意加強跟南韓、菲律賓、澳洲的情報共享，也將優先擴大西南群島，美日共同部署訓練，外界解讀，目標劍指中共。

淡江戰略所副教授林穎佑說，「因為其實西南諸島的防衛計畫，基本上就是針對中共來的，（台灣）去利用學者在出席一些會議，或者是學者在智庫之間的穿梭的溝通，去達到一些交換意見。」

針對美國將公布新版國防戰略報告，傳出美國的亞洲防線只納入日本，排除南韓與台灣，赫格塞斯已經駁斥，學者表示，川普目標仍是強化印太嚇阻戰略，建議台灣透過智庫合作，爭取與國際分享情報。