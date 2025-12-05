美日韓都漲了！好市多會員費調漲到1500元？

不少好市多會員表示，漲到1500元還可以接受，漲太多會考慮退卡。（圖／東森新聞）





美式賣場好市多黑五折扣剛過，出現一陣瘋買潮，原因疑似台灣的會員年費恐怕要跟著調漲。美國、加拿大還有日本跟南韓，去年跟今年都已經調高80到150元台幣。台灣上一次漲年費也已經是9年前，2016年一次漲150塊到1350元。不少會員表示，漲到1500元還可以接受，漲太多就會考慮退卡。

黑五折扣期間會員湧進好市多賣場，搶買生活用品、生鮮食物甚至家電，不少人恐怕是在擔心，網路瘋傳台灣的會員年費可能會先調漲。

距離上一次調漲會費已經是2016年9月，當時從1200元漲到1350元，一次貴10％，多150元。對比已經再次調漲的美國、加拿大，2024年9月一般會員漲5美金，約台幣150元；日本今年5月變貴440日圓，約漲85元台幣；南韓也在5月漲了4500韓幣，約90元台幣。下一個會不會就輪到台灣？

民眾：「退卡，成本調高一點我們可以接受，好市多調太高的話真的不行，我去裡面跟好市多講，退卡。」

民眾：「1350漲到1500元就差不多，再漲就不會想來了。」

民眾：「漲價也行啊，1350漲到1500元以內吧。」

全台約400萬人持好市多會員卡，現階段年費1350元換算，一年可賺約54億台幣。若上調150塊漲到1500元，粗估約60億台幣，相差約6億元。

會員年費調漲還打上問號，好市多的產品已經接連漲。烤雞腿過去8入359元，一支約44.9元；後續6入組289塊，如今改成4入裝198元，單支約49.5元，漲幅「約1成」。另外，台灣冷凍豬五花火鍋片也漲，2024年底價格每公斤389元，一年後415元，漲約26塊。

民眾：「因為他裡面服務人員的工資也漲啊，所以他的會員費用也漲，所以裡面的東西也是都要調漲啊。」

全台目前有14家好市多，年營業額達新台幣「1400億」，第15間將落腳台中西屯，成為當地第3間分店，未來商機發展空間還很大。

只是拓展據點同時，傳出漲年費消息。好市多回應，各項服務有任何調整或變動，將主動通知會員，漲不漲，話還沒說死。

