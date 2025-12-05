美日韓都漲了！好市多會員費調漲在即？台灣會員真心話：只要這兩樣不漲就好

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」剛落幕，網路上討論熱度依舊不減。近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出今年黑五不論男女老少似乎都在「為衛生棉奔跑」，這股熱潮讓他不禁回想起過去幾年在賣場狂奔的歲月，引發數千名網友共鳴，紛紛曬出自己的「搶購戰績」。

↑（圖片翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

從松露巧克力到衛生棉褲 網友曬出「十年奔跑史」

原PO在文中提到，看到大家為了搶購商品在賣場奔跑已成常態。除了今年的衛生棉與液體衛生棉褲造成瘋搶，這股「奔跑文化」其實有跡可循。文章一出，立刻釣出資深會員細數歷年來的「爆款」商品。

其中，2017年的「義美厚奶茶」被公認是搶購界的傳奇，有網友形容當時簡直是「惡夢」、「失敗超多次才搶到」。此外，一名擁有多年資歷的網友更詳細列出了「歷年戰報」：從2010年搶到堆成山的松露巧克力、2014年整卡車搬走的西雅圖極品拿鐵、2019年的FILA老爹鞋，到2020年的迪士尼拼圖。還有網友補充，當年的樂高行李箱、香菜洋芋片，甚至是烤雞特價，都曾引發會員在賣場內百米衝刺。

通膨時代的生存之道：特價比漲價前更便宜

為何每年黑五都能引發如此大的搶購潮？原PO分析，物價飆漲是主因。許多會員發現，好市多的黑五特價或是連假特賣，價格往往比「漲價前」的原價還要低，因此產生「不買對不起自己」的心態。

網友紛紛表示認同：「現在什麼都貴，一個產品特價大家都會一擁而上」、「日用品門檻低需求高，當然搶爆」。留言區更出現許多誇張的囤貨案例，有人一口氣買了7箱衛生棉褲，甚至有人笑稱「我們家那堆可以用兩年了」。現場更不乏看到「推了7台推車」、「購物車塞滿好幾台清淨機」的壯觀景象，甚至需要出動貨車才能將戰利品載回家。

下一個漲價的是誰？網一面倒點名「會員費」

除了討論搶購商品，原PO也拋出疑問：「大家覺得接下來漲的會是什麼商品？」雖然許多人祈禱衛生紙、生鮮食品不要再漲，但留言區的風向卻一面倒地指向——會員費。

不少網友分析，美國、韓國、日本的好市多會員費近期皆已調漲，「台灣漲價是一定的，只是時間早晚問題」。儘管對於會費調漲感到擔憂，但多數死忠會員仍表示，只要好市多的特價幅度夠大、商品品質維持，即便會費調漲，為了省下日常開銷，還是會繼續買單。

這場一年一度的搶購大戰，不僅考驗民眾的體力與手速，也真實反映了在通膨壓力下，消費者精打細算、力求「買得比漲價前便宜」的生存哲學。

