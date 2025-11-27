美日領袖通話 川普未要求收回「台灣有事」言論 僅勸高市早苗別刺激北京

日本首相高市早苗25日與美國總統川普進行上任後首次電話會談，雙方就美中關係及區域安全交換意見。這通對話正值高市因台灣相關言論引發中日外交緊張之際，更備受關注。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，並發動各項抵制行動。中國國家主席習近平24日深夜與美國總統川普通話後，隨即主動致電主動致電高市早苗。關於美日領袖對話，有外媒透露，川普委婉勸說高市早苗，不要在台灣問題上刺激北京，但沒有要求她收回先前有關「台灣有事」的言論。

本月 7 日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身分表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

由於高市堅持不收回「台灣有事論」，引發中日關係緊張，在此狀況下，川普與習近平通話後，又主動致電給高市早苗。儘管川普沒有對台灣問題進行明確表態，但相關通話引發各方對美日中關係關注。根據日經亞洲引述日本官員透露，日方在川習通話前就已知道美中正在進行通話安排，顯示美日雙方協調良好。

關於美日領袖通話，《華爾街日報》引述知情人士透露，川普與高市早苗通話中，勸高市不要在台灣問題上刺激北京，不過口氣相對委婉；另一位消息人士也證實，川普正努力維持與中國脆弱的貿易戰休戰狀態，但未就此事向高市提出任何具體要求。

高市早苗在通話結束後於首相官邸受訪時表示，這次通話是川普主動發起，雙方就包括加強日美同盟、印太地區局勢和挑戰在內的廣泛問題交換了意見。至於是否有討論到「台灣有事」相關言論引發日中緊張關係的狀況，高市早苗僅表示「不便透露詳情」。

