美日領袖通話 強化印太合作

日本首相高市早苗與美國總統川普於2日晚間舉行電話會談，料針對大陸政策交換意見，並可能觸及共軍去年底「圍台」軍演之事。高市在通話後向記者團表示，雙方「確認在以印太地區為核心的當前國際情勢下，日美將緊密合作」，但未透露涉及大陸的具體內容。

據日媒報導，川、高確認美日同盟的堅實合作關係，並就今年春季高市訪美事宜，達成具體安排共識。高市也對美國今年迎來建國250周年，表達祝賀之意。高市正研議於3月首度訪美與川普會晤。鑑於川普預定4月訪陸，與大陸國家主席習近平會談，高市此舉意在事前確認日美團結。

高市於通話後在官邸向記者團強調：「值此新年之際，能確認日美同盟的堅實合作關係，意義極為重大。」據共同社報導，高市與川普亦確認，將推動包含美日韓三國在內的志同道合國家合作，以及促進自由開放印太的方針。

值得注意的是，高市與川普通話時機，也恰逢韓國總統李在明訪陸前夕。李在明4日將抵達北京，預定5日下午與習近平舉行峰會。韓媒分析認為，在韓陸首腦會談上，大陸會希望韓國在台灣問題上表明立場。

高市與川普的電話會談中，亦料會觸及對大陸政策。但高市並未透露，通話時是否涉及大陸相關具體議題。針對高市11月7日在國會答詢時提及「台灣有事可能演變為存立危機事態」的發言，大陸方面強烈反彈，並接連對日施加經濟壓力，導致陸日關係持續降溫。

高市發表涉台言論後，於11月25日首次與川普通話，而前一天習近平與川普也剛通過電話。高市當時在通話後說，川普簡要地介紹近期美陸關係的狀況，但拒絕透露更多細節。後來有外媒報導指，川普委婉勸說高市，不要在台灣問題上刺激北京，但未要求她收回有關「台灣有事」的言論。

另據報導，鑑於日本周邊安全環境日益嚴峻，日本最大反對黨「立憲民主黨」擬於春季，針對包含行使「集體自衛權」等條款的安保相關法，提出黨內新見解。立民黨考慮修正黨基本政策中明記的「廢除違憲部分」主張，希望藉此爭取與認可安保相關法的國民民主黨、公明黨建立合作關係。