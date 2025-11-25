美日領袖通話 高市早苗：川普說明川習通話內容

（中央社東京25日綜合外電報導）美國總統川普稍早與中國國家主席習近平通話過後，接著於東京時間今天上午與日本首相高市早苗通話。高市表示，川普在電話中說明他稍早與習近平之間的通話。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市上午在首相官邸受訪時說明，今天與川普通話「是稍早應川普總統之請，舉行電話會談」。

她表示，「雙方針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛地交換意見，其中川普總統也說明昨晚（美東時間24日晚間）的美中領袖（電話）會談在內，最近的美中關係」。

廣告 廣告

她接著說，「在當前的國際情勢下，繼川普總統先前訪日之後，我認為我們再次確認兩國之間的密切合作。川普總統還表示，我是他非常親密的朋友，並鼓勵我隨時打電話給他。」

不過，高市並未進一步透露通話細節，僅稱「這屬於外交上的互動，不便透露詳細內容」。

關於稍早的川習通話，FNN引述中國官媒新華社報導，據中方發布的通話記錄，習近平通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，而「美方理解台灣問題對中國的重要性」。

川普（Donald Trump）在社群媒體發文時，則形容與習近平通話「具有意義」，並未在文中提到台灣議題。（編譯：楊惟敬）1141125