美日首次會晤「川心大悅」！明居正：再次強化美日同盟，釋出在意台海的訊息

美國總統川普和日本首相高市早苗28日首次會面，雙方談及美日同盟、國防合作等議題，兩人互動良好，川普盛讚高市早苗，並表示「有任何能為日本做的事，都會提供協助」。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，高市早苗在競選時明白表示，要將自衛隊變為國防軍，一方面延續了安倍的理念，另一方面高市早苗知道川普喜歡安倍，故而就順著安倍的方向走，因此兩人相當合拍。

明居正表示，川普此次訪日帶了國務卿、戰爭部長、財政部長、商務部長和貿易代表「五虎將」，可見其重視程度，且赴日時乘坐川普專用飛機Marine One，並特地釋放兩人在機上的合照，以顯示兩人的友好、親密。高市早苗搭乘Marine One和去美國航空母艦時身穿套裝褲裝，而在和川普的宴會離開前時又換回裙裝，在不同場合展現不同的風格，顯示了高市早苗對此事的態度。

明居正指出，高市早苗在喬治華盛頓號航空母艦上發表演講表示，日本將徹底強化防衛能力，為本區域的和平與穩定做出更積極的貢獻，在本地區面臨中國、北韓跟俄羅斯日益密切的軍事合作，安全局勢更加嚴峻，和平並非靠口號來維繫，而是必須堅定的決心與具體行動來守護。此番言論非常鏗鏘有力，因為美國就希望日本堅強的站起來做美國的後盾、夥伴，南韓總統李在明未發表過此類言論，但高市早苗一點不少的說出來了。

明居正續指，近幾年兩國在討論強化美日安保，美日安保表面上看起來很強大，但嚴格說來沒有美韓同盟這麼能打仗。因為美韓同盟是韓國軍隊受美國指揮官的指揮打仗，且是今夜即戰。而美日聯軍方面，原先美國駐在日本的司令部是不能直接和日本司令部講話的，要先傳到傳回關島，再從關島傳回日本，中間時間差19小時，現在準許兩邊直接通話，且現在準備讓日本駐日的美軍司令直接指揮日本軍隊投入作戰，美國駐日將軍從三星升為四星。高市早苗演講中的發言幾乎表明日本要主動維護區域和平，原先美日安保的精神是美國負責區域安全，日本僅是支援，而後變成美國要維護更大的安全，日本要參與，最後變成若區域發生事情，日本先去應付，美國再來介入，角色大有不同，現在高市早苗表示要主動維護區域安全，口氣完全不同了。

明居正進一步說道，高市早苗在峰會後表示，日美共識很重要，確保台海地區的安全與穩定是最重要的，而美國國務卿盧比奧講表示，絕對不會犧牲台灣來和中共達成協議，川普則說台灣就是台灣，從這三句話可見台灣非常重要。此次美日再次強化了美日同盟，並向全世界，尤其對中共釋放訊息，表示美日很在意台海地區、亞太的問題。若菲律賓發生問題，日菲有準入協定，經過雙方同意後對方軍隊可以來自己國內活動，但基本限於演習、訓練等。而前日本首相岸田文雄表示，相互准入協定的下一步就是共同防衛協定。可見以美國為核心打造的雙邊和多邊的亞太安全網不斷地在強化當中，而這個安全網第一目標是中共，第二為保衛台灣。此訊號釋出，使中共認為美日再次強化了兩國間的聯絡，然後來對付中共。

明居正表示，即使高市早苗很快下台，下一個日本首相也不一定會大幅度改變對美政策，因為受態勢所趨，從南韓便可見，即便李在民相對親中，也不可能完全倒向中國，此外，當美中對抗激烈時，南韓立場反覆，勢必會遭美國對付。每個國家面對美國有不同的角色和份量，台灣有台灣的份量，但台灣應善用自身籌碼，台灣面對美國和美國談判時不夠狠，不夠兇。外交反攻應針對美國，而非針對中國，台美可以談判，台灣有籌碼不用怕，站在國家利益的角落上據理力爭，才會受他國尊敬。

